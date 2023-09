Trợ lý Anh ngữ Riolish.

Dự án mang đến giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học tiếng Anh, giúp xóa bỏ các ranh giới về địa lý và kết nối người học và giáo viên từ mọi nơi.

Mô tả dự án

Dự án mang đến giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học Tiếng Anh trực tuyến, giúp xóa bỏ các ranh giới về địa lý và kết nối người học và giáo viên từ mọi miền của đất nước.

Thực trạng