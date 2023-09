Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu trên phế phẩm bã mía trong điều chế than sinh học xử lý, hấp thụ i-ốt trên nước thải giả định.

Mô tả dự án

Dự án nghiên cứu quá trình hấp phụ i-ốt trong nước thải bằng vật liệu than sinh học từ bã mía. Đề tài với mục tiêu chung là khảo sát khả năng hấp phụ i-ốt của nước thải của than sinh học được điều chế từ bã mía. Từ đó chế tạo than sinh học từ bã mía và khảo sát khả năng hấp phụ i-ốt của than sinh học điều chế.

Than sinh học từ bã mía giúp loại bỏ kim loại.

Mía là cây công nghiệp quan trọng, về mặt kinh tế, chúng ta nhận thấy trong thân mía chứa khoảng 80-90% nước dịch, trong đó chứa khoảng 16-18% đường. Đối với bã mía chiếm khoảng 25-30% trọng lượng mía đem ép. Trong bã mía chứa trung bình 49% là nước, 48% là xơ ( trong đó chứa 45-55% cellulose), 2,5% là chất hòa tan bã mía có thể dùng làm nguyên liệu đốt lò, hoặc làm bột giấy, ép thành ván dùng trong kiến trúc, cao hơn là làm ra Furfural là nguyên liệu cho ngành sợi tổng hợp.

I-ốt là một nguyên tố hóa học, trong bảng tuần hoàn nó có kí hiệu là I và số nguyên tử là 53. Đây là một trong những nguyên tố vi lượng cần cho sự sống của nhiều sinh vật, kể cả con người, có thể cung cấp và hấp thu thông qua thực phẩm. Với sự phát triển và tiến bộ khoa học thì i-ốt phóng xạ còn được các bệnh viện, y tế sử dụng trong việc điều trị ung thư.