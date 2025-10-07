Thái Nguyên mưa trên 500 mm, lũ có thể vượt mức lịch sử

12 giờ qua, Thái Nguyên mưa 300-500 mm khiến lũ sông Cầu có thể vượt mức lịch sử khoảng 0,5 m, 93 xã phường đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao, Thái Nguyên mưa lớn từ tối qua. Cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa từ 19h hôm qua đến 7h hôm nay tại Hóa Thượng 526 mm, Đồng Quang 446 mm, than Khánh Hòa 389 mm, Nam Hòa 459 mm, Tân Long 327 mm.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ngập 0,5-0,8 m, có nơi trên một mét. Tại phường Phan Đình Phùng, hàng loạt phố Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tượng ngập.

Tại các xã phường khác cũng ngập như Tích Lương, Quyết Thắng, Linh Sơn, Quán Triều, An Khánh, Đại Từ, Quân Chu, Đại Phúc, La Bằng, Phú Xuyên, Điềm Thụy, Sông Công... Nhiều trường đã cho học sinh tạm dừng đến lớp, chuyển sang học trực tuyến hoặc nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Thái Nguyên ngập sâu sáng 7/10. Ảnh: Thu Hà

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến 40-70 mm, cục bộ trên 150 mm; riêng Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu. Đỉnh lũ dự báo trên báo động ba 2-3 m, tại trạm Gia Bảy vượt mức lịch sử trong đợt mưa bão Yagi tháng 9/2024 khoảng 0,5 cm.

Do mưa lớn, đất ở trạng thái bão hòa, nguy cơ sạt lở đất xảy ra tại 93 xã phường của Thái Nguyên.

Nguy sạt lở đất rất cao ở Thái Nguyên. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn

Sáng nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công điện khẩn đề nghị các phường xã tổ chức lực lượng canh gác, tuần tra tại khu vực ngập, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ để chủ động di tản người dân đến nơi an toàn; tìm mọi biện pháp để tiếp cận các khu vực bị cô lập để cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân.

Gia Chính