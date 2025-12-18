Nghi vấn phân chia huy chương muay Thái tại SEA Games

Thái LanHLV trưởng tuyển muay của Thái Lan thẳng thắn chỉ trích công tác trọng tài tại, ám chỉ có dấu hiệu dàn xếp, chia huy chương tại SEA Games 33.

Theo báo Thái Lan Khaosod, các quyết định chấm điểm ở loạt trận chung kết muay Thái tại sân Lumpinee bị đánh giá là thiếu thuyết phục, gây phản ứng dữ dội từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

HLV trưởng tuyển muay Thái Lan, Thượng sĩ Surajit Thonganan cho biết ông đã lường trước kịch bản này. "Tôi đã nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra, chỉ còn chờ xem 'lá thăm' rơi vào tay ai. Hôm nay mọi người đều thấy rõ đối thủ không thể làm gì chúng tôi, nhưng thật sự không biết phải nói thế nào hơn", ông nói.

Một VĐV muay Thái của Thái Lan thất vọng tại SEA Games 33. Ảnh: Khaosod

Theo HLV Surajit, các võ sĩ trẻ đã tập luyện suốt cả năm chỉ với mục tiêu giành HC vàng, nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với những quyết định gây thất vọng, ngay cả khi Thái Lan là nước chủ nhà. "Tôi có thể nói thẳng rằng đã có cả một quy trình dàn xếp kết quả, chia huy chương. Điều này làm muay Thái không thể phát triển, và không chỉ xảy ra ở giải đấu này mà đã tồn tại từ lâu. Tôi dám khẳng định điều đó", ông nhấn mạnh.

Một trong những trận đấu gây tranh cãi là chung kết hạng 54kg nam giữa VĐV chủ nhà Thongchai Huanaek và Wassof bin Rumijam. Trong hiệp một, võ sĩ Thái Lan chủ động tấn công liên tục nhưng lại bị chấm điểm thấp hơn. Sang hiệp hai, anh tiếp tục dồn ép mạnh mẽ để giành lại lợi thế. Đến hiệp cuối, võ sĩ Malaysia có dấu hiệu chấn thương chân, trong khi đại diện chủ nhà kiểm soát thế trận và ra đòn hiệu quả.

Tuy nhiên, khi hết ba hiệp, trọng tài vẫn chấm Thongchai thua điểm 28-29, khiến khán giả trên khán đài Lumpinee đồng loạt phản đối.

Sau trận, VĐV này cho rằng anh là người thi đấu tốt hơn và bất ngờ với kết quả chung cuộc. "Tôi nghĩ thế nào mình cũng thắng", anh nói. "Trọng tài có nhiều quyết định khó hiểu, mỗi khi tôi chuẩn bị ghì đối thủ hay ra đòn tiếp theo thì đều bị can thiệp rất nhanh. Hết trận tôi vẫn tin mình sẽ thắng, nhưng kết quả thì mọi người đã thấy".

Võ sĩ sinh năm 2000 cũng thẳng thắn thừa nhận đã phần nào lường trước kịch bản này. "Tôi nghĩ kết quả bốc thăm có lợi, vì trước đó các võ sĩ Malaysia thua khá nhiều. Có lẽ huy chương đã được phân chia sẵn. Với tư cách là VĐV, tôi không thể làm gì hơn. Tôi xin lỗi người hâm mộ vì không thể mang về HC vàng", Thongchai chia sẻ.

Sakchai Thapsuwan, Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái Thái Lan, phủ nhận chủ trương dàn xếp kết quả tại SEA Games 33. Ảnh: Khaosod

Trước những nghi vấn về việc chia huy chương, Sakchai Thapsuwan, Chủ tịch Liên đoàn muay của Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn muay quốc tế (IFMA), khẳng định không hề tồn tại chủ trương dàn xếp kết quả tại SEA Games 33.

Theo ông Sakchai, muay Thái tại SEA Games năm nay đã khép lại nhìn chung trong sự hài lòng, dù thừa nhận có một số trận chung kết xuất hiện các quyết định chấm điểm gây tranh cãi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đội ngũ trọng tài không thuộc quyền quản lý trực tiếp của Liên đoàn muay của Thái Lan mà do Ban tổ chức SEA Games chỉ định, vì vậy các thắc mắc liên quan đến công tác điều hành cần được chuyển tới trưởng bộ phận trọng tài của ban tổ chức.

Ở vai trò Chủ tịch IFMA, ông Sakchai cho biết sẽ xem xét các báo cáo chính thức được gửi lên trước khi có bất kỳ động thái nào. "Cá nhân tôi theo dõi các trận đấu từ đầu đến cuối và cũng có những thời điểm cảm thấy kết quả chưa thật sự thuyết phục. Tuy nhiên, tôi ngồi trên khán đài, trong khi trọng tài đứng sát võ đài hơn, có thể họ quan sát được những tình huống mà chúng tôi không thấy rõ", ông nói.

Đề cập trực tiếp đến cáo buộc chia huy chương, ông Sakchai khẳng định: "Chúng tôi chưa từng và cũng không có chính sách phân chia huy chương. Thắng thua hoàn toàn dựa trên năng lực của VĐV. Những đánh giá cho rằng trọng tài làm việc dưới chuẩn là góc nhìn và quan điểm riêng của từng người".

Kết thúc môn muay Thái tại SEA Games 33, đoàn Thái Lan giành 11 HC vàng, 6 HC bạc và một HC bạc, song các tranh cãi xoay quanh công tác trọng tài vẫn để lại nhiều dấu hỏi về tính minh bạch của giải đấu.

Hồng Duy (theo Khaosod, Matichon)