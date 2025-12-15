-
90'+5
Trận đấu kết thúc
Malaysia suýt gỡ hòa ở phút bù cuối từ tình huống lộn xộn sau quả phạt, nhưng thủ môn Chomphat bắt gọn bóng. Thái Lan thắng 1-0 và vào chung kết gặp Việt Nam.
90'+2
Malaysia sút xa
Cầu thủ vào thay người Rohisham tìm vận may từ ngoài cấm địa, nhưng cú sút của anh đưa bóng đi chệch cột dọc.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ
84'
Hy vọng cạn dần với Malaysia
Đội bóng áo vàng gần như không lên được bóng trong 10 phút gần nhất, do đã thấm mệt vì phải chơi thiếu người từ phút 16. Bên kia chiến tuyến, Thái Lan đá thong dong và không quá nỗ lực ghi thêm bàn khi có cơ hội.
76'
Liên tục bắn phá
Cầu thủ Malaysia có dấu hiệu xuống sức, không theo kịp những pha phối hợp của Thái Lan. Chỉ trong ít phút, chủ nhà liên tục dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Zulhilmi xuất sắc cản phá.
63'
Malaysia dứt điểm
Trong thế thiếu người, Malaysia vẫn tạo ra những đợt lên bóng khó chịu. Haqimi đi bóng ở góc hẹp rồi dứt điểm đập chân hậu vệ Thái Lan trong cấm địa. Trước đó, Aysar Hadi sút chạm hậu vệ chủ nhà đưa bóng đi hết biên ngang.
57'
Thái Lan lấn sân
Lợi thế hơn người được Thái Lan cụ thể hóa bằng thời lượng kiểm soát bóng. Nhưng những gì mà chủ nhà tạo ra chỉ là những quả phạt góc ở đầu hiệp hai.
48'
Thế trận tốt cho Malaysia
Ngay đầu hiệp hai, Faris qua người và dứt điểm từ góc hẹp, khiến Chomphat phải trổ tài. Chơi thiếu người nhưng Malaysia đang tạo ra nhiều cơ hội không kém Thái Lan.
46'
Hiệp hai bắt đầu
45'+4
Hiệp một kết thúc
Thái Lan dẫn trước 1-0. Malaysia cũng cho thấy sức phản kháng mạnh mẽ dù chơi thiếu người.