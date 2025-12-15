Thái LanThái Lan hạ Malaysia 1-0, để vào chung kết bóng đá nam SEA Games gặp Việt Nam.

Ngay đầu hiệp hai, Faris qua người và dứt điểm từ góc hẹp, khiến Chomphat phải trổ tài. Chơi thiếu người nhưng Malaysia đang tạo ra nhiều cơ hội không kém Thái Lan.

Lợi thế hơn người được Thái Lan cụ thể hóa bằng thời lượng kiểm soát bóng. Nhưng những gì mà chủ nhà tạo ra chỉ là những quả phạt góc ở đầu hiệp hai.

Trong thế thiếu người, Malaysia vẫn tạo ra những đợt lên bóng khó chịu. Haqimi đi bóng ở góc hẹp rồi dứt điểm đập chân hậu vệ Thái Lan trong cấm địa. Trước đó, Aysar Hadi sút chạm hậu vệ chủ nhà đưa bóng đi hết biên ngang.

Cầu thủ Malaysia có dấu hiệu xuống sức, không theo kịp những pha phối hợp của Thái Lan. Chỉ trong ít phút, chủ nhà liên tục dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Zulhilmi xuất sắc cản phá.

Đội bóng áo vàng gần như không lên được bóng trong 10 phút gần nhất, do đã thấm mệt vì phải chơi thiếu người từ phút 16. Bên kia chiến tuyến, Thái Lan đá thong dong và không quá nỗ lực ghi thêm bàn khi có cơ hội.

Cầu thủ vào thay người Rohisham tìm vận may từ ngoài cấm địa, nhưng cú sút của anh đưa bóng đi chệch cột dọc.

Malaysia suýt gỡ hòa ở phút bù cuối từ tình huống lộn xộn sau quả phạt, nhưng thủ môn Chomphat bắt gọn bóng. Thái Lan thắng 1-0 và vào chung kết gặp Việt Nam.

Kể từ khi bóng đá nam dành cho lứa U22 và U23 vào năm 2001, Thái Lan đã vào bán kết 10 trong 13 kỳ, còn Malaysia là 9. Cũng trong giai đoạn 2001 đến nay, Thái Lan vào chung kết 7 lần. Xếp sau là Việt Nam và Malaysia (cùng 4 lần). Cặp Thái Lan và Malaysia cũng là lần đầu xuất hiện từ khi SEA Games sử dụng lứa U23.

Malaysia có mặt ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 nhờ may mắn, sau khi đối thủ cạnh tranh suất nhì tốt nhất là Indonesia không tận dụng được cơ hội. Malaysia giành vé vào bán kết với suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, khi hơn Indonesia một bàn thắng (4 so với 3), trong khi bằng 3 điểm và cả hiệu số +1. Việc lách qua khe cửa hẹp khiến thầy trò Nafuzi Zain có phần thoải mái ở bán kết, do đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Thái Lan kết thúc vòng bảng với thành tích ấn tượng: hai chiến thắng đậm, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Tuy nhiên, những chiến thắng này không hoàn toàn phản ánh sức mạnh thực sự của đội bóng xứ chùa Vàng, khi những đối thủ cùng bảng bị đánh giá yếu hơn hẳn.

Tiền vệ Thái Lan Siraphop Wandee mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng Timor Leste 6-1 ở lượt ra quân bảng A bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Với tư cách là chủ nhà, Thái Lan từng tuyên bố ôm trọn 4 bộ HC vàng bóng đá gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Tuy nhiên, tham vọng này đã bị phá sản sau thất bại của đội tuyển nữ Thái Lan trước Philippines ở bán kết bóng đá nữ.

Giờ đây, áp lực đặt lên vai U22 Thái Lan ở nội dung bóng đá nam là rất lớn. Người Thái cũng xem đây là thời cơ vàng để chấm dứt 8 năm không vô địch SEA Games (từ 2017).

