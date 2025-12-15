Thái Lan đấu Việt Nam ở chung kết SEA Games

Thái LanThái Lan hạ Malaysia 1-0, để vào chung kết bóng đá nam SEA Games gặp Việt Nam.

Ghi bàn: Burapha 8'.

Thai Malaysia

Sau khi đội tuyển nữ Thái Lan thất bại trước Philippines ở bán kết bóng đá nữ, áp lực đặt lên vai U22 Thái Lan ở môn bóng đá nam càng lớn, trong khi sự quan tâm của người hâm mộ lại giảm. Trên sân Rajamangala tối 15/12, Thái Lan phải thi đấu trong bầu không khí ảm đạm, với không nhiều CĐV đến cổ vũ.

Màn trình diễn của chủ nhà vì thế cũng nhạt nhòa theo. Chơi hơn người từ phút 16, nhưng Thái Lan không thể ghi thêm bàn. Dẫu vậy, siêu phẩm sút phạt của Yotsakon Burapha ở phút thứ 8 là đủ để đội bóng xứ chùa Vàng lần thứ ba liên tiếp vào chung kết bóng đá nam SEA Games.

Quả phạt đó xuất phát từ tình huống Iklas Sanron đi bóng dũng mãnh buộc Nabil Yusuf của Malaysia phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Chỉ tám phút sau, Nabil Yusuf nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống phạm lỗi với chính Iklas Sanron, nhưng lần này là ở giữa sân và cũng không có ác ý nào. Án phạt nặng tay của trọng tài khiến Malaysia chỉ còn chơi với 10 người kể từ đó.

Thi đấu hơn người, Thái Lan chơi đủng đỉnh và cũng chẳng dồn ép đối thủ. Malaysia bất ngờ vùng lên và tạo ra các pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Chomphat đã chơi tốt để bảo toàn lợi thế 1-0 khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, dù thiếu người, Malaysia vẫn dồn toàn lực tấn công với nhiều pha phối hợp tốt. Thái Lan thi đấu có phần "giấu bài", phải chờ đến nửa sau hiệp đấu mới tạo ra nhiều cơ hội, khi đối thủ xuống sức. Cơ hội rõ nhất đến ở phút 70, khi Yotsakorn Burapha thực hiện hai động tác giả liên tiếp nhưng dứt điểm chệch cột dọc.

Trong 20 phút cuối, Thái Lan sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không dứt điểm nắn nót. Cách biệt tối thiểu khiến chủ nhà vất vả giữ lợi thế trong những phút bù, khi Malaysia vùng lên. Bảo toàn chiến thắng 1-0, Thái Lan vào chung kết gặp Việt Nam trên sân Rajamangala lúc 19h30 ngày 18/12.

Ở cả 2 trận chung kết SEA Games gần nhất, Thái Lan đều thua, lần lượt với tỷ số 2-5 trước Indonesia năm 2023, và 0-1 trước Việt Nam năm 2022. Người Thái xem sự kiện trên sân nhà lần này là thời cơ vàng để chấm dứt 8 năm không vô địch SEA Games.

Quang Dũng - Vy Anh