Thái Lan giật vé phút bù, dự vòng chung kết U23 châu Á

Thái LanBàn thắng ở phút bù hiệp hai giúp Thái Lan thắng kịch tính Malaysia 2-1, để giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

* Ghi bàn: Kakana 34’ , 90’+2 – Hadi 40.

Cơn mưa lớn khiến trận đấu tại sân Thammasat tối 9/9 bị hoãn từ 19h30 xuống gần 21h00. Ngay khi ngớt mưa, ban tổ chức cho nhân viên vào dùng dụng cụ đẩy bớt nước. Tuy nhiên, các pha phối hợp của cầu thủ đôi bên vẫn hết sức khó khăn.

Mục tiêu chiến thắng giúp Thái Lan và Malaysia chơi cởi mở. Tuy nhiên, mặt sân sũng nước khiến hàng công hai đội gặp khó khăn trong phối hợp bóng ngắn.

Thái Lan (áo xanh) thắng Malaysia (áo vàng) 2-1 ở lượt cuối bảng F vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Thammasat, Thái Lan ngày 9/9/2025. Ảnh: FAT

Phải đến phút 28, cơ hội ngon ăn mới xuất hiện. Sittha Boonlha tạt từ cánh phải khiến thủ môn Zulhilmi Sharani đấm sượt bóng. Trước khung thành trống, Yotsakorn lại đệm lên trời. Nhưng người Thái chỉ mất thêm sáu phút để được ăn mừng. Seksan phá bẫy việt vị vào vòng cấm đối mặt thủ môn, rồi chuyền trả ngược cho Kakana sút căng vượt qua hai cầu thủ Malaysia thành bàn.

Malaysia dần chơi lép vế nhưng bất ngờ có bàn gỡ từ quả phạt góc biên phải. Từ quả treo bóng vào giữa vòng cấm, Aysar Hadi đệm lòng chân phải ghi bàn khiến thủ môn Chommaphat không kịp phản ứng.

Sang hiệp hai, hàng công Thái Lan gồm Kakana, Seksan Ratree, Iklas Sanron và Yotsakorn Burapha khiến Malaysia vất vả chống đỡ. Nhưng phần vì vô duyên, phần vì hàng thủ đội khách chơi tốt khiến Thái Lan liên tục nuối tiếc.

Phút 52, Sittha bấm bóng vào vòng cấm để Seksan làm tường chuyền bằng ngực. Kakana băng vào vô-lê bị Aysar Hadi truy cản trong vòng cấm. Sáu phút sau, Seksan căng ngang từ cánh trái để Kakana khống chế bằng chân phải, rồi sút chân trái đi sạt cột gần. Tiền vệ sinh năm 2004 lập tức nằm ra sân ôm mặt thất vọng. Đến phút 77, Yotsakorn đánh đầu vọt xà ở cự ly gần.

Kakana cởi áo ăn mừng bàn thắng ở phút bù thứ hai hiệp hai, giúp Thái Lan thắng Malaysia 2-1 ở lượt cuối bảng F vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Thammasat, Thái Lan ngày 9/9/2025. Ảnh: FAT

Đội hình dâng cao khiến Thái Lan suýt trả giá ở phút 89. Shamsul cướp bóng phản công tạo thế ba đánh một. Fergus Tierney dẫn bóng vào vòng cấm rồi sút chân trái vào góc trái bị thủ môn Chommaphat cản phá.

Khi cơ hội ngon ăn nhất trôi qua, đến lượt Malaysia trả giá khi đội hình dâng cao. Seksan chuyền dài sang cánh phải để Yotsakorn dẫn bóng bình tĩnh vào vòng cấm rồi chuyền ra tuyến hai. Kakana băng vào đệm lòng chân phải vào góc cao trái ấn định chiến thắng 2-1.

Tiền vệ 21 tuổi lập tức cởi áo ăn mừng rồi nằm ra sân dưới mưa. Các thành viên Thái Lan từ trên sân đến dự bị đều lao tới ôm lấy người hùng. Còn trên khán đài, người hâm mộ Thái Lan vừa mặc áo mưa, vừa nhảy nhót mừng chiến thắng.

Bàn thắng muộn giúp Thái Lan dẫn đầu bảng F với 7 điểm, bằng Lebanon nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +4). Thái Lan trở thành đội tuyển Đông Nam Á thứ hai, sau Việt Nam, giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Cả hai đội có cùng sáu lần liên tiếp dự vòng chung kết. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là á quân 2018, còn Thái Lan vào tứ kết 2020 trên sân nhà.

Đội hình xuất phát

U23 Thái Lan: Chommaphat, Waris Choolthong, Pichitchai, Chanon Tamma, Phon-Ek Jensen, Sittha Boonlha, Seksan Ratree, Kakana, Iklas Sanron, Thanawut Phochai, Yotsakorn Burapha

U23 Malaysia: Zulhilmi Sharani, Aiman Yusuf, Alif Ahmad, Aysar Hadi, Ubaidullah Shamsul, Shafizan, Muhammad Khalil, Ziad El Basheer, Aliff Izwan, Haqimi Azim, Fergus Tierney.

Hiếu Lương