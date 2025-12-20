Báo Thái Lan sốc khi hụt cả 4 HC vàng bóng đá

Truyền thông Thái Lan tỏ ra bất ngờ khi chủ nhà SEA Games 33 không thể giành HC vàng nào ở cả bốn nội dung: bóng đá và futsal nam, nữ - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

"Quá sốc", báo Thái Lan Daily News bình luận ngày 19/12. "Bóng đá Thái Lan không giành nổi HC vàng nào tại SEA Games 33 sau khi đội futsal nam thảm bại trước Indonesia".

Bóng đá được coi là sở trường của Thái Lan, đặc biệt ở futsal. Ở tất cả nội dung futsal nam và nữ trước SEA Games 33, họ đều giành HC vàng. Trước giải, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsan, còn gọi là Madam Pang, đặt mục tiêu thâu tóm cả 4 HC vàng. Nhưng ở Đại hội lần này, họ chỉ giành HC bạc futsal nam và HC đồng futsal nữ. Còn ở bóng đá 11 người, họ chỉ giành HC bạc nam và HC đồng nữ.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Nualphan Lamsan (Madam Pang). Ảnh: Thai Rath

"Madam Pang một lần nữa bị sốc", tờ Matichon viết. "Đội tuyển năm lần vô địch SEA Games thất bại nặng nề trước Indonesia. FAT kết thúc SEA Games mà không giành HC vàng nào".

Trong bài, tờ báo này bình luận thành tích của bóng đá Thái Lan "hoàn toàn trái ngược kỳ vọng". Trong futsal nam, họ chỉ cần không thua Indonesia cách biệt quá hai bàn ở lượt cuối là đủ để vô địch, nhưng lại thất bại 1-6. Còn ở bóng đá nam, thầy trò Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng dẫn Việt Nam 2-0 trong hiệp một, nhưng thua ngược 2-3.

Bà Pang chưa lên tiếng chính thức sau khi hụt cả 4 HC vàng. Tối 18/12, bà có mặt ở sân Rajamangala để theo dõi trận đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam. Bà không bộc lộ nhiều cảm xúc trong trận và chỉ nói ngắn gọn "đau lòng" khi bước ra gặp truyền thông sau trận, đồng thời từ chối trả lời phỏng vấn.

Hiện, mới có Phó chủ tịch FAT Adisak Benjasiriwan xin lỗi người hâm mộ. "Thái Lan có thể đá với mục tiêu cầm hòa Indonesia ở trận cuối futsal nam, nhưng chúng tôi quyết định chơi để thắng", ông Adisak nói. "Điều đó khiến chúng tôi gặp bất lợi. Sau khi giành HC vàng hơn 20 năm qua, chúng tôi biết ngày này sẽ đến, không sớm thì muộn. Futsal Thái Lan cần cải tổ mạnh mẽ, cả nam lẫn nữ".

Futsal xuất hiện ở SEA Games 27, năm 2011. Kể từ đó, Thái Lan luôn giành HC vàng nam lẫn nữ cho đến kỳ này. Tại SEA Games 28 năm 2013, Thái Lan thậm chí giành trọn 4 HC vàng bóng đá.

Ở các môn bóng đá kỳ này, Việt Nam đứng đầu với hai HC vàng, một bạc. Sau đó đến Indonesia một vàng, một bạc, và Philippines một vàng, một đồng. Thái Lan chỉ đứng thứ tư với hai bạc, hai đồng, dù là đoàn duy nhất có huy chương ở cả 4 nội dung.

