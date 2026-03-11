Thái Lan công bố ảnh tàu hàng bốc cháy trên Eo biển Hormuz

Hải quân Thái Lan cho biết tàu hàng nước này bị tấn công khi di chuyển qua Eo biển Hormuz và bốc cháy, buộc thủy thủ đoàn sơ tán.

Hải quân Thái Lan hôm nay thông báo tàu chở hàng rời Mayuree Naree bị tấn công trên Eo biển Hormuz, sau khi rời cảng Khalifa tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và hướng tới cảng Kandla, Ấn Độ. "Nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được điều tra", lực lượng này cho hay.

Hình ảnh được công bố cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ thân và thượng tầng của tàu Mayuree Naree, trong khi các xuồng cứu sinh đã được thả xuống nước. Thân tàu có một lỗ thủng lớn ngay trên mớn nước, chưa rõ có ảnh hưởng tới khả năng nổi hay không.

Tàu hàng Mayuree Naree bốc cháy sau khi bị tấn công trên Eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: Hải quân Thái Lan

Thông tin ban đầu cho thấy 20 thành viên thủy thủ đoàn đã sơ tán khỏi tàu và được giải cứu, trong khi 3 người ở lại để hỗ trợ công tác cứu hộ và ổn định tình hình. Đô đốc Thadawut Thatpitakkul, tham mưu trưởng hải quân Thái Lan, xác nhận không có người thiệt mạng, nhưng chưa rõ có người bị thương hay không.

Tàu Mayuree Naree có chiều dài 178 mét, trọng tải toàn phần hơn 30.000 tấn, thuộc sở hữu của công ty vận tải Precious Shipping có trụ sở tại Bangkok. Dữ liệu định vị hàng hải dân sự cho thấy tàu đang ở ngoài khơi bờ biển Oman, dường như thả trôi với tốc độ gần 2 km/h.

Mayuree Naree là một trong ba tàu hàng bị tấn công ở Eo biển Hormuz trong hôm nay.

Thân tàu Mayuree Naree bị xé toạc sau vụ tấn công.

Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) trước đó thông báo một tàu hàng bị tập kích ngoài khơi thành phố Dubai của UAE bởi "đạn không rõ loại". Thủy thủ đoàn vẫn an toàn và vụ tấn công không gây ra tác động môi trường. Một tàu hàng cũng bị trúng tập kích trên vùng biển phía tây bắc Ras al-Khaymah của UAE, cách bờ biển hơn 40 km.

Hàng trăm tàu đang neo chờ ở hai đầu Eo biển Hormuz do xung đột. Các doanh nghiệp dầu mỏ và vận tải biển cũng theo dõi sát sao mọi dấu hiệu cho thấy hoạt động qua lại có thể sớm khôi phục.

Gần 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua tuyến hàng hải chỉ rộng khoảng 34 km, khiến nơi đây trở thành "nút thắt cổ chai" cực kỳ quan trọng nhưng cũng đầy rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã đẩy giá dầu tăng cao vì hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz gần như bị tê liệt và sản lượng dầu ở Trung Đông giảm sút.

Eo biển Hormuz. Đồ họa: AP

Tướng Ibrahim Jabbari, cố vấn của tư lệnh IRGC, hôm 3/3 tuyên bố lực lượng này đã đóng cửa Eo biển Hormuz và sẽ tấn công mọi tàu cố đi qua. Hai ngày sau, một phó chỉ huy IRGC cho hay eo biển không bị phong tỏa và các tàu tuân thủ quy định quốc tế vẫn tiếp tục hành trình bình thường.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani cho biết an ninh ở Eo biển Hormuz khó có thể được đảm bảo chừng nào xung đột do Mỹ và Israel châm ngòi vẫn tiếp diễn.

Giới chuyên gia nhận định IRGC đã hứng chịu nhiều tổn thất kể từ khi xung đột bùng phát, nhưng vẫn duy trì được năng lực tập kích và đóng cửa Eo biển Hormuz, trong khi Mỹ hiện không có đủ nguồn lực tại khu vực để triển khai chiến dịch hộ tống quy mô lớn như Tổng thống Donald Trump mong muốn.

