Thái Lan 'bỏ quên' khoảnh khắc vô địch của U22 Việt Nam

Thái LanỞ lễ bế mạc SEA Games 33 tối 20/12, chủ nhà không nhắc tới trận chung kết bóng đá nam trong phần điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong video điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại SEA Games 33 khoảng 2 phút 30 giây, ban tổ chức lựa chọn mỗi môn hầu như chỉ một khoảnh khắc đáng nhớ.

Bóng đá nam xuất hiện hai hình ảnh, gồm trận đấu giữa Malaysia và Lào ở vòng bảng, cùng tình huống Phạm Lý Đức mừng bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc cũng trong trận gặp Lào ở vòng bảng.

Khoảnh khắc Phạm Lý Đức (trái) mừng bàn thắng với Nguyễn Đình Bắc trong trận thắng Lào ở vòng bảng bóng đá nam trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan chiều 3/12/2025. Ảnh: chụp màn hình

Ngay sau đó là hình ảnh bóng đá nữ, với cảnh Philippines mừng bàn thắng ở phút bù giờ trước Việt Nam ở vòng bảng. Ở nội dung này, Philippines thắng chính Việt Nam trên loạt sút luân lưu trong trận chung kết, sau khi bàn thắng hợp lệ của Nguyễn Thị Bích Thùy bị trọng tài từ chối.

Video của ban tổ chức chủ yếu hiện diện những VĐV Thái Lan. Nhưng riêng bóng đá, họ không lấy hình ảnh nào của chủ nhà. Bởi Thái Lan không thể giành HC vàng bóng đá nam lẫn nữ.

Ở futsal nữ, Thái Lan không đoạt HC vàng cũng được coi là thất bại, khi họ đã vô địch toàn bộ các kỳ trước đây. Ban tổ chức cũng không ngần ngại lấy cảnh chủ nhà thua Indonesia trên loạt đá luân lưu bán kết.

Vì thế, việc chức vô địch của Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam không xuất hiện trong những "khoảnh khắc đáng nhớ" khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy thiếu sót. Những bài đăng chỉ ra điều này thường thu hút hàng trăm lượt bình luận.

Trong trận chung kết bóng đá nam, Thái Lan dẫn Việt Nam 2-0 trong hiệp một. Tuy nhiên, đội khách gỡ hòa chỉ trong 11 phút ở hiệp hai. Đến hiệp phụ, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đội khách, để khiến Thái Lan lần đầu thất bại trong môn bóng đá nam trên sân nhà sau 66 năm.

Ngoài bóng đá, các VĐV Việt Nam xuất hiện trong video tổng kết là Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy trong môn bắn súng, hay hình ảnh game thủ thể thao điện tử chỉ tay lên lá cờ Việt Nam trên ngực áo sau chiến thắng. Ở từng môn, các hình ảnh xuất hiện không nhất thiết phải từ trận chung kết.

Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra chỉ khoảng 1 tiếng 30 phút, tối 20/12. Sau 11 ngày tranh tài chính thức, đại hội khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà với kỷ lục 233 HC vàng. Việt Nam xếp thứ ba với 87 HC vàng, sau Indonesia (91 HC vàng).

SEA Games 34 sẽ diễn ra tại Malaysia tháng 9/2027.

