Tên phường xã mới được đặt lại thế nào

Trong 3.321 phường xã sau sáp nhập, 87% được giữ nguyên tên từ các ĐVHC cũ, trong đó, Tân Thành và Tân An là hai tên phổ biến nhất nước.

Cụ thể, 78% giữ toàn bộ từ tên cũ, tương ứng 2.596 ĐVHC. Trong đó, Bắc Ninh, Sơn La và Lai Châu có tỷ lệ phường xã mới mang nguyên vẹn tên cũ cao nhất - trên 97%.

9%, tương đương 290 phường xã, có tên mới giữ một phần tên cũ. Các cách đặt tên phổ biến là thêm hoặc bớt một yếu tố như phương hướng, ví dụ TP Hội An cũ được chia thành ba phường mới là Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây. Một số được hình thành dựa trên tên cũ như xã mới Thành Bình Thọ (Nghệ An) ghép từ xã Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn. Số ít có cách viết gần giống tên cũ, đơn cử xã Nà Hang mới (Tuyên Quang) giữ tên từ huyện Na Hang cũ.

Còn lại 13% - tức 435 phường xã sau sáp nhập, được đặt tên mới hoàn toàn. TP HCM là nơi có số tên mới nhiều nhất, chủ yếu thay cho các tên cũ từng được đánh số. Ví dụ, các phường 11, 12, 13, 14 của quận 5 cũ được sáp nhập với tên mới là phường Chợ Lớn.

Nhiều tên gọi mới được các địa phương đặt dựa trên yếu tố văn hoá, lịch sử. Ví dụ, phường Xuân Hoà (quận 3, TP HCM cũ) trước đây từng là làng Xuân Hoà (theo bản đồ Sài Gòn năm 1882). TP HCM cũng có nhiều tên phường, xã được đặt mới dựa trên các địa danh lịch sử như: Sài Gòn, Chợ Lớn, An Đông...

Cách đặt tên này của TP HCM được Tổng Bí thư Tô Lâm khen ngợi bởi mang tính nhận diện cao, giúp người dân dễ dàng xác định vị trí và cảm thấy gần gũi hơn so với tên gọi đánh số vốn thiếu tính định danh, gây khó khăn trong giao dịch.

Ở phạm vi cả nước, phần lớn tên mới cũng đến từ các tên địa danh lịch sử như Đông Hoa Lư (Ninh Bình), Đông Thuỵ Anh (Hưng Yên); hoặc tên danh nhân như Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), Khúc Thừa Dụ (Hải Phòng)...

Trong 3.321 phường xã mới, 2.144 được đặt tên theo phường xã cũ (65%); 712 từ quận huyện cũ (21%); và 30 từ tên tỉnh, thành cũ (0,9%).