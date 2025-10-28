Tập đoàn dầu Nga bán tài sản nước ngoài vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Doanh nghiệp dầu mỏ lớn thứ hai Nga Lukoil thông báo sẽ bán tài sản ở nước ngoài sau khi bị Mỹ áp trừng phạt hồi tuần trước.

"Chúng tôi có ý định bán tài sản quốc tế của mình, do một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với chúng tôi và các công ty con", Lukoil cho biết trong tuyên bố hôm 27/10.

Lukoil, tập đoàn dầu mỏ lớn thứ hai Nga, thêm rằng quá trình bán tài sản này được tiến hành theo giấy phép thanh lý của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Quá trình xem xét hồ sơ dự thầu từ những bên mua tiềm năng đã bắt đầu.

"Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ nộp đơn xin gia hạn giấy phép để đảm bảo hoạt động của các tài sản quốc tế không bị gián đoạn", Lukoil cho hay.

BIển quảng cáo của Lukoil tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2023. Ảnh: Reuters

Lukoil chưa công bố những tài sản nào sẽ được bán. Tài sản nước ngoài lớn nhất của công ty là mỏ dầu Tây Qurna 2 tại Iraq, một trong những mỏ lớn nhất thế giới, nơi họ nắm giữ 75% cổ phần. Sản lượng của mỏ dầu hồi tháng 4 đã vượt mức 480.000 thùng một ngày, theo Interfax.

Tập đoàn cũng sở hữu nhà máy lọc dầu Lukoil Neftohim Burgas với công suất 190.000 thùng một ngày tại Bulgaria cùng nhà máy lọc dầu Petrotel ở Romania.

Lukoil cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia cũng như cho nhà máy lọc dầu STAR của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ còn sở hữu cổ phần tại các kho cảng dầu và những chuỗi bán lẻ nhiên liệu ở châu Âu, đồng thời có nhiều dự án thượng nguồn và hạ nguồn ở Trung Á, châu Phi, Mỹ Latin.

Một cựu giám đốc điều hành giấu tên tại Lukoil nhận xét động thái trên có thể khiến doanh thu và lợi nhuận của công ty giảm khoảng 30%, do phải bán 3 nhà máy lọc dầu và khoảng một nửa trong gần 5.000 trạm xăng trên toàn thế giới.

Kế hoạch này được cho là động thái mạnh tay nhất mà một công ty Nga phải thực hiện sau các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Mỹ ngày 22/10 thông báo áp lệnh trừng phạt với hai tập đoàn dầu lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tất cả tài sản của hai doanh nghiệp tại Mỹ, đồng thời cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với hai tập đoàn này.

Đây là lần đầu tiên Mỹ áp trừng phạt Nga kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1. Động thái đánh dấu bước thay đổi lớn trong chiến lược của ông Trump, khi chưa thể thuyết phục người đồng cấp Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột Ukraine.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)