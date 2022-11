Trong khi đó, những căn hộ Flora Panorama "river view" (hướng sông) sở hữu tầm nhìn bao quát rạch Bà Lào rộng 60m. Ngoài ý nghĩa phong thủy thịnh vượng, mang đến sinh khí tốt và tài lộc cho gia chủ, những làn gió sông kèm theo hơi nước mát lành còn có tác dụng cải tạo khí hậu nội khu, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.



Để tạo nên tầm nhìn rộng mở cho các căn hộ, Tập đoàn Nam Long hợp tác cùng các đơn vị thiết kế chuyên nghiệp đã nâng cấp Flora Panorama theo tiêu chuẩn căn hộ biệt lập (Condominium) Flora+ với nhiều ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của khách hàng. Mỗi căn hộ đều sở hữu lô gia, ban công rộng thoáng giúp kết nối hài hòa giữa không gian bên trong và bên ngoài.



Tất cả các phòng ngủ tại Flora Panorama đều có thiết kế cửa sổ hướng ra bên ngoài cũng như các căn hộ “river view” đều được lắp cửa sổ lớn sát trần (cửa sổ full-height) giúp tăng cường khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên. Với thiết kế này, từ phòng khách hay phòng ngủ chủ nhân cũng có thể dễ dàng phóng tầm mắt chiêm ngưỡng không gian bên ngoài.



Anh Nguyễn Trọng An (ở quận 8, TP HCM) vừa đặt mua một căn hộ Flora Panorama vì ấn tượng với không gian sống xanh và tầm nhìn rộng mở tại đây. "Trong bối cảnh hiện nay, không nhiều căn hộ sở hữu tầm nhìn xanh kèm nhiều tiện ích. Cộng đồng cư dân ở đây có sẵn rồi và đang hoạt động rất sôi nổi. Sau này khi bàn giao thêm các block mới, cư dân đến ở nhiều hơn thì đây sẽ là nơi an cư thích hợp cho gia đình tôi", anh An đánh giá.