Talkshow bàn về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và bệnh thận

Thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện, muối hoặc phụ gia nếu sử dụng thường xuyên với số lượng lớn có thể gây tổn hại cho thận, theo talkshow "Thận khỏe - Đời vui".

Tập 2 chương trình "Thận khỏe - Đời vui" mang chủ đề "Lối sống và dinh dưỡng xanh ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và bệnh lý?" phát sóng trên HTV7 17h ngày 12/10, mang đến nhiều kiến thức hữu ích về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và bệnh thận. Tập hai tiếp tục có sự tham gia tư vấn của PGS.TS.BS Phạm Văn Bùi - Chủ tịch Hội Lọc máu quốc tế (2023-2027), Chủ tịch Hội Lọc máu TP HCM, Giáo sư thỉnh giảng Đại học Liege (Bỉ), Giảng viên cao cấp trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ThS.BSCKII Vũ Thị Minh Hoa - Phó chủ tịch Hội Lọc máu TP HCM, Trưởng khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM).

Trước bối cảnh bệnh thận mạn đang gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa, chuỗi talkshow "Thận khỏe - Đời vui" do Hội Lọc máu TP HCM phối hợp với Tập đoàn Y khoa Nipro và Đơn vị Công nghệ Y tế của FPT thực hiện nhằm cung cấp kiến thức từ góc nhìn của chuyên gia, nâng cao hiểu biết về căn bệnh tới cộng đồng.

Một khán giả theo dõi đoạn giới thiệu của chương trình "Thận khỏe-Đời vui". Ảnh: FPT

Đại diện ban tổ chức cho biết, sau tập 1, chương trình nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến chế độ ăn uống và sinh hoạt - làm sao để phòng ngừa bệnh thận và làm thế nào để hạn chế tiến triển của bệnh ở người đã mắc bệnh thận mạn.

Theo y khoa, thận là một cơ quan quan trọng trong cơ thể, với nhiệm vụ sản xuất và bài tiết nước tiểu, loại bỏ chất độc trong máu, đồng thời giữ ổn định nồng độ các chất trong cơ thể. Khi ăn uống, các chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng, nhưng quá trình này cũng tạo ra các chất thải khiến thận phải xử lý và loại bỏ thông qua quá trình lọc máu.

Chuyên gia thận và lọc máu cho biết, tất cả các loại đường, nhất là đường tinh chế, nếu dùng hàng ngày đều có nguy cơ tăng đường huyết, về lâu dài có thể gây ra các rối loạn chuyển hóa, bao gồm đái tháo đường - một trong những căn bệnh có thể gây biến chứng lên thận, làm suy giảm chức năng thận.

Chế độ ăn nhiều muối natri hoặc chất béo có thể làm huyết áp tăng cao, gây suy giảm chức năng thận theo thời gian.

Những thực phẩm chứa nhiều phụ gia, chất bảo quản và hóa chất khi dùng lâu dài và thường xuyên sẽ tác động bất lợi đối với thận. Thận vốn có vai trò loại bỏ các chất thải khỏi cơ thể, khi chế độ ăn không lành mạnh, thận phải làm việc quá tải dẫn đến gây tổn thương lâu dài và tăng nguy cơ suy thận.

Các chuyên gia thận - lọc máu khuyến cáo trà sữa tuy không cần loại bỏ hoàn toàn nhưng không nên uống thường xuyên để bảo vệ thận. Ảnh: Pexels

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh thận cần loại bỏ các yếu tố gây nguy cơ, trong đó, ăn uống và dinh dưỡng chính là một trong những yếu tố có thể kiểm soát. Một chế độ ăn uống lành mạnh đầu tiên không thể thiếu chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan - có nhiều trong rau xanh, trái cây, đậu và hạt. Chất xơ hòa tan bảo vệ các sợi collagen trong cơ thể giúp làm đẹp da, còn chất xơ không hòa tan có vai trò nhuận tràng, tốt cho tiêu hóa, từ đó giảm gánh nặng cho thận.

Rau xanh chứa nhiều chất xơ tốt cho sức khỏe cơ thể nói chung và thận nói riêng. Ảnh: Pexels

Dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể hàng ngày cần cân bằng, ăn đủ đạm, béo và đường theo nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, cần hỏi ý kiến bác sĩ để xây dựng chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe, tránh ăn quá nhiều hoặc quá ít bất kỳ loại nào. Đặc biệt, người bệnh thận mạn cần ăn đủ (cả về số lượng và chất lượng các chất dinh dưỡng), không nên ăn quá nhiều hay quá ít vì có thể dẫn đến bệnh tiến triển bất lợi. Việc ăn quá ít thậm chí sẽ gây thiếu dinh dưỡng, có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn. Ngoài ra, người bình thường, người mắc bệnh thận mạn ở các mức độ khác nhau hay người mắc bệnh thận mạn kèm bệnh nền... sẽ cần những chế độ dinh dưỡng khác nhau.

Để bảo vệ thận, cần tránh thực phẩm chứa hóa chất độc hại, hạn chế đường - mặn - mỡ, thận trọng khi dùng thảo dược, và không hút thuốc lá. Một yếu tố quan trọng nữa là cần uống đủ nước mỗi ngày. Các chuyên gia khuyến cáo, công thức tính lượng nước uống mỗi ngày của mỗi người bằng lượng nước tiểu thải ra cộng thêm khoảng 500 ml.

Kim Anh