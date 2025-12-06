Tại sao thịt sống càng rửa càng có hại?

Thói quen rửa thịt gà, bò, lợn dưới vòi nước trước khi nấu tưởng chừng là sạch sẽ, nhưng thực chất lại phát tán vi khuẩn gây bệnh ra khắp nhà bếp.

Rất nhiều bà nội trợ có thói quen mang thịt sống vừa mua từ chợ hoặc siêu thị về rửa dưới vòi nước, trước khi lưu trữ trong tủ lạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế và an toàn thực phẩm, đây là hành động lợi bất cập hại.

"Bom vi khuẩn" trong nhà bếp

Thịt sống (đặc biệt là gia cầm) thường chứa các loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, Campylobacter hay E. coli. Bác sĩ nhi khoa Jayden (Đài Loan) cho biết, khi bạn xả nước trực tiếp vào miếng thịt, áp lực nước sẽ làm các giọt bắn li ti mang theo vi khuẩn văng ra xung quanh.

Bán kính phát tán của vi khuẩn có thể lên tới 50-90 cm. Điều này đồng nghĩa với việc bồn rửa, bàn bếp, dao thớt, hộp gia vị, và nguy hiểm nhất là các thực phẩm ăn sống để gần đó (rau sống, trái cây) đều bị nhiễm khuẩn chéo.

"Khi bạn rửa thịt gà, nước sẽ cuốn theo 'nước gà' và tất cả vi khuẩn trong đó," chuyên gia dinh dưỡng Beth Czerwony, công tác tại hệ thống y tế Cleveland Clinic, Mỹ giải thích.

Dù miếng thịt sau đó được nấu chín, nhưng những bề mặt bị bắn nước vào thì không. Chỉ cần vô tình chạm tay vào bàn bếp rồi đưa lên miệng, hoặc ăn phải rau sống bị nhiễm khuẩn, bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt cao, đau bụng dữ dội, tiêu chảy.

Rửa thịt chỉ lợi bất cập hại. Ảnh: Healthline

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khẳng định: Không cần thiết phải rửa thịt trước khi nấu. Cách duy nhất và hiệu quả nhất để tiêu diệt vi khuẩn là nhiệt độ. Với các loại gia cầm cần nấu đến khi nhiệt độ bên trong đạt ít nhất 74 độ C, các loại thịt khác nhiệt độ bên trong phải đạt trên 71 độ C.

"Mọi lo ngại về vi khuẩn của bạn sẽ biến mất trước khi miếng gà được đặt lên đĩa, miễn là nó được nấu chín kỹ", Czerwony nói thêm.

Xử lý đúng cách thay vì rửa

Nếu bạn cảm thấy miếng thịt quá nhớt hoặc dính bụi bẩn, hãy thay đổi cách làm sạch. Có thể áp dụng một số cách sau:

- Dùng khăn giấy nhà bếp nhẹ nhàng thấm sạch máu và nước trên bề mặt thịt. Sau đó vứt ngay khăn giấy vào thùng rác.

- Sử dụng axit: Một số nghiên cứu cho thấy việc ngâm thịt trong dung dịch nước chanh hoặc giấm trắng có thể giảm lượng vi khuẩn bề mặt. Tuy nhiên, cách này không thay thế được việc nấu chín.

- Ngâm nước muối: Việc ngâm thịt trong nước muối là sở thích cá nhân để tăng hương vị, không có tác dụng diệt khuẩn an toàn thực phẩm. Nếu ngâm, cần làm trong tủ lạnh và đổ bỏ nước ngâm cẩn thận.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, các chuyên gia khuyến cáo hãy sử dụng thớt, dao riêng cho thịt sống và thực phẩm chín/ăn liền. Sau khi chạm vào thịt sống, hãy rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây. Sau đó vệ sinh bồn rửa và các bề mặt xung quanh bằng dung dịch tẩy rửa hoặc nước nóng sau khi sơ chế thịt.

Bảo Nhiên (Theo Healthline, Yahoo)