Mẫu SUV cỡ A mang nhận diện trẻ trung cho mảng ôtô của Suzuki, trang bị tính năng và an toàn hàng đầu phân khúc, nên có ưu đãi để hút người dùng.

Suzuki Fronx – xe Nhật nhỏ gọn, nhiều công nghệ

Ưu điểm:

- Ngoại thất thiết kế trẻ trung, nhiều tùy chọn màu sắc, mang nét cá tính riêng.

- Nhiều trang bị tiện nghi: HUD, sạc không dây, Apple CarPlay/ Android Auto không dây, camera 360...

- Đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

- ADAS thuận tiện khi di chuyển đường dài.

- Công nghệ mild hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp di chuyển hàng ngày trong đô thị.

- Hộp số tự động 6 cấp mới, có lẫy chuyển số trên vô lăng.

- Bán kính vòng quay tối thiểu 4,8 m, tốt nhất trong phân khúc, thuận tiện đi phố.

Điểm cần cải thiện:

- Hãng cần có chính sách ưu đãi tốt hơn để thu hút người dùng.

- Tiếng ồn động cơ, khả năng cách âm cần cải thiện, đặc biệt khi di chuyển trên đường cao tốc.

- Động cơ công nghệ mild hybrid cần có độ vọt tốt hơn ở nước ga đầu.

Quang Anh