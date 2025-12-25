Suzuki Fronx – xe Nhật nhỏ gọn, nhiều công nghệ

Ưu điểm:
- Ngoại thất thiết kế trẻ trung, nhiều tùy chọn màu sắc, mang nét cá tính riêng.
- Nhiều trang bị tiện nghi: HUD, sạc không dây, Apple CarPlay/ Android Auto không dây, camera 360...
- Đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.
- ADAS thuận tiện khi di chuyển đường dài.
- Công nghệ mild hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp di chuyển hàng ngày trong đô thị.
- Hộp số tự động 6 cấp mới, có lẫy chuyển số trên vô lăng.
- Bán kính vòng quay tối thiểu 4,8 m, tốt nhất trong phân khúc, thuận tiện đi phố.
Điểm cần cải thiện:
- Hãng cần có chính sách ưu đãi tốt hơn để thu hút người dùng.
- Tiếng ồn động cơ, khả năng cách âm cần cải thiện, đặc biệt khi di chuyển trên đường cao tốc.
- Động cơ công nghệ mild hybrid cần có độ vọt tốt hơn ở nước ga đầu.
Quang Anh