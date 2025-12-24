Suzuki đem toàn bộ xe con đến triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam

Hà NộiTại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 (26-28/12), Suzuki trưng bày 4 dòng xe con, gồm Fronx, Jimny, XL7 và Swift.

Suzuki là một trong những thương hiệu sở hữu dàn xe hùng hậu nhất tại triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) do báo VnExpress tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh trong ba ngày (26-28/12, mở cửa tự do.

Toàn bộ dòng xe con đang bán tại Việt Nam của Suzuki đều sẽ xuất hiện tại VnMS 2025. Từ mẫu xe gầm thấp Swift nhập Nhật, đến dàn xe gầm cao, MPV như Fronx, Jimny, XL7.

Suzuki Fronx trong hành trình Car Test 2025. Ảnh: Lương Dũng

Tâm điểm chú ý của gian trưng bày Suzuki là tân binh gầm cao cỡ A+ nhập khẩu Indonesia - Fronx. Thiết kế coupe khác biệt trong phân khúc, nhiều tiện nghi và an toàn, Suzuki Fronx là hy vọng mới của hãng Nhật tại thị trường Việt.

Khi đến VnMS 2025, không chỉ Fronx, khách hàng có cơ hội tìm hiểu, lái thử chiếc MPV ăn khách nhất của Suzuki - XL7. Hay mẫu SUV cỡ nhỏ Jimny, mẫu hatchback cỡ B - Swift. Trừ Jimny, ba mẫu xe còn lại của hãng là XL7, Swift và Fronx đều sở hữu công nghệ mild-hybrid.

Suzuki Việt Nam cho biết dành nhiều quà tặng cho khách tham quan gian hàng. Các chương trình khuyến mãi tháng 12 cũng áp dụng xuyên suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Phạm Trung