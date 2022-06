Steve Darby: 'Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Thái Lan'

Theo cựu HLV người Anh Steve Darby, tấm vé tứ kết dành cho Việt Nam là không phải bàn cãi, nhất là với thành tích bất bại tại vòng bảng U23 châu Á 2022.

Việt Nam cần một cú hích, sau khi những hình ảnh về cầu thủ CLB Bình Thuận Ngô Anh Vũ đấm trọng tài lan khắp thế giới bóng đá. Hành vi đó ảnh hưởng tới uy tín của bóng đá Việt Nam, và thầy trò Gong Oh-kyun cần tạo ra điểm nhấn để lấy lại hình ảnh.

Và họ đã làm được, với chiến thắng thuyết phục trước Malaysia ở trận cuối vòng bảng. Việt Nam cần thắng, nếu không sẽ phải về nhà. Nhưng họ không chỉ thắng, mà các cầu thủ còn chơi tốt, đó là điểm cộng.

Cầu thủ Việt Nam mừng bàn mở tỷ số của Nhâm Mạnh Dũng (số 18) trước Malaysia trên sân Lokomotiv, Tashkent, Uzbekistan hôm 8/6. Ảnh: Lâm Thỏa

Việt Nam đã kiểm soát trận đấu tốt, đặc biệt trong hiệp hai. Rõ ràng họ hiểu rằng Hàn Quốc đang thắng Thái Lan, có nghĩa Việt Nam chỉ cần thắng Malaysia mà không cần quan tâm tỷ số. Họ không cần phải ào lên tấn công và đối mặt nguy cơ thủng lưới, bởi nếu Malaysia ghi được bàn, tâm lý của hai đội sẽ thay đổi. Việt Nam đã thiết lập một thế trận để đảm bảo rằng đối thủ không có đường nào ngược dòng. Họ giữ bóng một cách tự tin, đặc biệt với các hậu vệ. Điều này khiến các cầu thủ tấn công Malaysia phải dâng cao hơn và lộ ra khoảng trống phía sau.

Thực tế, từ hiệp một, Việt Nam đã định đoạt trận đấu. Bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng tăng cơ hội thắng của Việt Nam từ 50% lên 65%. Phong độ của tiền đạo 22 tuổi chính là mấu chốt trận này, khi cậu ấy chơi tuyệt vời.

Dấu hiệu của một cầu thủ giỏi là người biết tỏa sáng ở những trận cầu lớn, và đây đích thực là trận đấu như thế. Mạnh Dũng thể hiện kỹ thuật ở phút 18 khi sút xa từ khoảng 45 m. Không dễ để vừa xoay người, vừa quan sát thấy thủ môn dâng cao để dứt điểm chỉ trong một khoảnh khắc. Đó sẽ là bàn thắng đẹp nhất giải nếu bóng đi vào lưới. Cậu ấy còn dứt điểm tốt ở phút 23, khiến thủ môn Malaysia phải trổ tài. Đến phút 28, Mạnh Dũng ghi bàn theo đúng phong cách của một tiền đạo cắm. Cậu ấy phát động tình huống bằng đường chuyền ở trung lộ, rồi chạy thẳng vào cấm địa, xen vào giữa hai trung vệ Malaysia. Mạnh Dũng đón quả tạt tốt bằng cú đánh đầu căng không cho thủ môn cơ hội cản phá. Bàn thắng đó mang tính then chốt, đền đáp nỗ lực của Mạnh Dũng, và trông cậu ấy thật tự tin.

Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn quan trọng ở chung kết SEA Games 31 và trận then chốt vòng bảng U23 châu Á 2022. Ảnh: Lâm Thỏa

Trái lại, Malaysia bắt đầu lúng túng và không giữ được kỷ luật. Họ phạm lỗi khắp sân. Hậu vệ Quentin Cheng đáng lẽ phải bị đuổi vì vào bóng nguy hiểm với Nguyễn Thanh Nhân.

Việt Nam thì vẫn giữ được kỷ luật thi đấu. Họ cho thấy sự chuyên nghiệp của những tuyển thủ quốc gia, trái ngược với hành động đáng lên án của Anh Vũ.

Bóng đá cũng có may mắn, và Việt Nam đã gặp may khi kiếm được phạt đền bởi tình huống Hairiey Hakim dùng tay chơi bóng khi đang nằm trên sân. Không cầu thủ Việt Nam nào đòi phạt đền, còn trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Nhưng VAR can thiệp và Việt Nam không chỉ hưởng phạt đền, còn được chơi hơn người do Hakim nhận thẻ đỏ. Cú sút phạt đền của Bùi Hoàng Việt Anh phải nói là tệ và thủ môn dễ dàng đẩy ra. Nhưng chính khoảnh khắc đó lại cho thấy bản lĩnh của một người đội trưởng, khi anh kịp khống chế rồi đá bồi ấn định tỷ số.

Trận này cũng cho thấy thủ môn Quan Văn Chuẩn đã xây chắc hơn vị trí chính thức trong đội bóng. Cậu ấy tự tin mỗi khi lao ra bắt những quả tạt của đối thủ. Văn Chuẩn xứng đáng được trao cơ hội và cậu ấy làm tốt. Không biết khi Nguyễn Văn Toản hồi phục chấn thương, ai sẽ bắt chính.

Việt Nam theo bước Hàn Quốc vào tứ kết, còn Thái Lan và Malaysia về nhà. Việt Nam xứng đáng đi tiếp, vì bảng điểm không biết nói dối. Việt Nam bất bại, còn Thái Lan thì không. Để đi tiếp, bạn cần cố gắng cật lực, lối chơi có tổ chức, tài năng của cá nhân và đôi khi cần chút may mắn.

Việt Nam sẽ gặp đội nào ở tứ kết? Trên lý thuyết là Saudi Arabia, Nhật Bản hoặc UAE. Nhưng UAE sẽ cần hai kết quả bất ngờ để có thể đi tiếp. Tôi tin rằng Saudi Arabia sẽ thắng UAE, còn Nhật Bản hạ Tajikistan. Trên lý thuyết, đối thủ của Nhật Bản dễ chơi hơn và họ có thể thắng đậm. Nhưng để vượt qua Saudi Arabia và chiếm đỉnh bảng, Nhật Bản cần thắng cách biệt lớn. Nên tôi nghĩ Saudi Arabia sẽ đứng đầu bảng D, và gặp Việt Nam ở tứ kết. Đây là khả năng tốt nhất có thể với Việt Nam, vì Saudi Arabia có thể lực tốt, nhưng không giữ được kỷ luật thi đấu. Nếu Việt Nam ghi bàn trước, và nếu các trụ cột như Văn Chuẩn, Việt Anh hay Mạnh Dũng đạt phong độ cao nhất, Việt Nam sẽ vào bán kết.

Tôi hy vọng người hâm mộ thế giới thấy được khía cạnh tích cực của bóng đá Việt Nam, và ăn mừng chiến thắng hôm nay. Mấu chốt thành tích này của Việt Nam là trận hòa Hàn Quốc. Không đội nào làm được như thế từ năm 2018. Và phải nhớ rằng Việt Nam vẫn đang bất bại.

Họ phải tin tưởng vào chính mình.

Steve Darby