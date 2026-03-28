Son Heung-min, Los Angeles và 'thánh địa bóng đá' mùa World Cup

MỹTừ những ngôi sao mạng xã hội đội mũ cao bồi trên Hollywood Sign đến SoFi Stadium hiện đại và ngôi sao Son Heung-min, Los Angeles sẵn sàng tỏa sáng trên bản đồ thể thao thế giới khi World Cup 2026 khởi tranh.

Trên đường mòn dẫn lên Hollywood Sign - biểu tượng nổi tiếng của ngành điện ảnh Mỹ - nằm trên đỉnh ngọn núi Hollywood, ở Los Angeles, California, một ngôi sao mạng xã hội ở Los Angeles xuất hiện với mũ cao bồi, bốt gắn khóa và đôi cánh lông hồng rực rỡ, điện thoại trên tay như nhạc cụ của riêng họ.

Biểu tượng Hollywood. Ảnh: Visit California

Âm nhạc catwalk lấp đầy không gian, những du khách leo núi vừa tò mò vừa bối rối trước màn trình diễn đầy cá tính. Trong khoảnh khắc ấy, Los Angeles hiện lên vừa hào nhoáng, vừa tự do, một thành phố nơi mọi thứ đều có thể trở thành sân khấu - và đây cũng chính là bối cảnh lý tưởng để chuẩn bị cho một sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới.

Kathryn Schloessman, Chủ tịch và CEO Ủy ban Thể thao và Giải trí Los Angeles (LASEC), nhấn mạnh với Sky Sports: "World Cup là sự kiện lớn nhất của một môn thể thao duy nhất trên toàn cầu. Chúng tôi hiểu rõ điều đó và sẵn sàng cho nó. Los Angeles đã được tạo ra để tỏa sáng trong những dịp trọng đại, bất kể mọi người có quan tâm hay không".

Với tinh thần Hollywood đầy tự tin, sự hào nhoáng của Beverly Hills và cá tính nổi bật của cư dân, thành phố này hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành sân khấu lớn nhất của bóng đá mùa hè này. "Đây là cơ hội tuyệt vời", Schloessman hào hứng. "Đã 30 năm kể từ World Cup 1994, bóng đá giờ phổ biến hơn nhiều ở Mỹ. Đây là cơ hội để kết nối toàn bộ cộng đồng và chào đón du khách đến Los Angeles".

Son Heung-min, Tottenham và di sản bóng đá Los Angeles. Dù nổi tiếng với điện ảnh và người nổi tiếng, Los Angeles cũng là trung tâm bóng đá lâu đời tại Mỹ. Từ các đội bóng địa phương thành công, bãi biển tuyệt đẹp, di sản David Beckham đến sự xuất hiện của Son Heung-min, thành phố đã chuẩn bị đầy đủ cho kỳ World Cup hoành tráng.

David Beckham ra mắt LA Galaxy năm 2007. Ảnh: LA Galaxy

Vinny Weiss - một CĐV Tottenham và cựu sinh viên Tulane - trở thành hình mẫu đại sứ bóng đá tại địa phương. Anh kể về những trận cầu kỷ niệm, từ "Battle of the Bridge" năm 2016 giữa Chelsea và Tottenham, đến những đêm sôi động ở London, cho thấy tình yêu bóng đá sâu đậm và kết nối với cộng đồng fan quốc tế.

Los Angeles Galaxy là một trong những thành viên sáng lập của MLS năm 1996, và việc ký hợp đồng với David Beckham năm 2007 đã đưa bóng đá Mỹ lên tầm cao mới. Hollywood cũng góp phần tạo sức hút: các diễn viên Will Ferrell và Natalie Portman tham gia sở hữu Los Angeles FC và Angel City FC, còn huyền thoại Johan Cruyff và George Best từng chơi cho NASL’s Los Angeles Aztecs những năm 70.

Schloessman nhận định: "Los Angeles đã có sẵn lượng CĐV bóng đá. Giờ đây, chúng tôi muốn mở rộng đến những người chưa hâm mộ môn thể thao này. Đây là sự kiện lớn nhất thế giới kéo dài 39 ngày, trên ba quốc gia - tất cả mọi người sẽ bàn tán về nó".

Sân SoFi - trung tâm của mọi ánh nhìn. SoFi, sân nhà của Los Angeles Rams và Chargers, sẽ là trung tâm World Cup 2026 tại Mỹ. Từ khi khai trương năm 2020, SoFi đã tổ chức Super Bowl LVI, WrestleMania 39, Copa America, College Football Playoff Championship 2023 và các đêm nhạc của Bad Bunny, Taylor Swift, Metallica, Beyonce, Kendrick Lamar.

Taylor Swift biểu diễn tại sân SoFi năm 2023. Ảnh: LA Times

Tony Vroman, Giám đốc Chiến lược Hoạt động Cơ sở tại SoFi, chia sẻ: "SoFi không chỉ là SVĐ, mà là trải nghiệm toàn diện cho khán giả. Công nghệ hiện đại, hơn 260 phòng VIP, 13.000 ghế VIP và màn hình LED khổng lồ tạo nên một không gian vừa hoành tráng vừa gần gũi. Trải nghiệm bắt đầu từ khi bạn đến Hollywood Park, tận hưởng ngày của mình, xem trận đấu và kết thúc bằng bữa tối tại các nhà hàng trong khuôn viên".

World Cup 2026 sẽ là cơ hội để Los Angeles khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao thế giới, đồng thời chuẩn bị cho Super Bowl 61 năm 2027 và Thế vận hội Mùa hè 2028. SoFi còn dự kiến xây hồ bơi đạt chuẩn Olympic để tổ chức các nội dung bơi lội.

Sức hút toàn cầu và cộng đồng đa dạng. Khả năng thu hút khán giả quốc tế của Los Angeles không chỉ nhờ cơ sở vật chất mà còn nhờ cộng đồng đa dạng: hơn 3 triệu cư dân sinh ra ngoài Mỹ và gần 2 triệu người gốc Hispanic - những người có nguồn gốc từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha, chủ yếu ở Châu Mỹ Latinh.

Son Heung-min (giữa) chụp ảnh cùng chủ sở hữu điều hành Bennett Rosenthal (trái) và tổng giám đốc John Thorrington trong buổi họp báo ra mắt Los Angeles tại sân vận động BMO, Los Angeles, California, Mỹ ngày 6/8/2025. Ảnh: Reuters

Sự xuất hiện của Heung-Min Son tại Los Angeles FC còn tạo tiếng vang lớn với cộng đồng Hàn Quốc, tương tự Shohei Ohtani với người Nhật tại Los Angeles Dodgers.

Fred Maas, Chánh văn phòng Chargers, nhận định: "Đây là một thành phố yêu thể thao. Bóng đá, lacrosse, điền kinh hay Olympic - chúng tôi chào đón tất cả". Schloessman bổ sung: "Chúng tôi dựa vào cộng đồng, di sản và các hoạt động người hâm mộ để tạo hứng khởi, kể cả với những người không thích bóng đá".

Hồng Duy (theo Sky Sports)