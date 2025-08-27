VnExpress Thời sự
Sơ duyệt bắt đầu ở quảng trường Ba Đình

Hà NộiHơn 16.300 quân nhân, khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an cùng các khối quần chúng sẵn sàng trước đường duyệt Ba Đình, trước lễ sơ duyệt lúc 20h ngày 27/8.

  • 20h02

    21 phát đại bác khai hỏa tại Mỹ Đình

    Tiến quân ca được hàng chục nghìn người cùng hát trên quảng trường Ba Đình. Cùng lúc Lữ đoàn Pháo binh 45 khai hỏa 21 phát đại bác tại sân vận động Mỹ Đình.

    adca0aff23b6a8e8f1a7-175630025-1749-3954

    Pháo lễ khai hỏa tại Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Chiểu

  • 20h01

    Trao đuốc truyền thống cho trung tướng Nguyễn Đức Soát

    Mở đầu là màn rước đuốc, ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới quảng trường Ba Đình. Ngọn lửa được trao cho Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người đã bắn rơi 6 máy bay trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

    Lửa thiêng thắp sáng trên đài, hiệu triệu và cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Người dân theo dõi

    Người dân theo dõi sơ duyệt qua màn hình lớn đặt tại quảng trường Cách mạng tháng Tám. Ảnh: Hiếu Lương

  • Ba Đình sẵn sàng trước lễ sơ duyệt

    Bên trong Ba Đình đã sẵn sàng cho lễ sơ duyệt. Phía ngoài, các quân nhân khối xe pháo dọc đường Thanh Niên cũng đã vào vị trí. Một số cự chiến binh tranh thủ chụp ảnh với các chiến sĩ.

    Khán đài trong sân Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Đức Đồng

    phaobinh-1756298106-1756298361-3432-1756

    Chiến sĩ khối xe pháo thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa chụp ảnh cùng cựu chiến binh. Ảnh: Phạm Dự.

    Lễ sơ duyệt diễn ra lúc 20h tối nay, với sự tham gia của hơn 40.000 người gồm 30.000 khách mời, hơn 16.000 quân nhân. Trước đó vào các ngày 21/8, 24/8, các lực lượng đã tổng hợp luyện lần một và lần hai.

