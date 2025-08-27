Sơ duyệt bắt đầu ở quảng trường Ba Đình

20h01 Trao đuốc truyền thống cho trung tướng Nguyễn Đức Soát

Mở đầu là màn rước đuốc, ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới quảng trường Ba Đình. Ngọn lửa được trao cho Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người đã bắn rơi 6 máy bay trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lửa thiêng thắp sáng trên đài, hiệu triệu và cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.