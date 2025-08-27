Sơ duyệt bắt đầu ở quảng trường Ba Đình

-
20h02
21 phát đại bác khai hỏa tại Mỹ Đình
Tiến quân ca được hàng chục nghìn người cùng hát trên quảng trường Ba Đình. Cùng lúc Lữ đoàn Pháo binh 45 khai hỏa 21 phát đại bác tại sân vận động Mỹ Đình.
-
20h01
Trao đuốc truyền thống cho trung tướng Nguyễn Đức Soát
Mở đầu là màn rước đuốc, ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới quảng trường Ba Đình. Ngọn lửa được trao cho Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người đã bắn rơi 6 máy bay trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Lửa thiêng thắp sáng trên đài, hiệu triệu và cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
-
Ba Đình sẵn sàng trước lễ sơ duyệt
Bên trong Ba Đình đã sẵn sàng cho lễ sơ duyệt. Phía ngoài, các quân nhân khối xe pháo dọc đường Thanh Niên cũng đã vào vị trí. Một số cự chiến binh tranh thủ chụp ảnh với các chiến sĩ.
Lễ sơ duyệt diễn ra lúc 20h tối nay, với sự tham gia của hơn 40.000 người gồm 30.000 khách mời, hơn 16.000 quân nhân. Trước đó vào các ngày 21/8, 24/8, các lực lượng đã tổng hợp luyện lần một và lần hai.
Nhóm phóng viên