Hai tiếng phô diễn sức mạnh của lực lượng vũ trang

Hà NộiTrong hai tiếng sơ duyệt tối nay, hơn 16.000 quân nhân và 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an phần nào thể hiện được sức mạnh, tính kỷ luật và sự thân thiện với người dân.

Từ 19h30, 16.300 quân nhân cùng 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an xếp hàng dọc đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Thụy Khuê sẵn sàng vào đường duyệt ở quảng trường Ba Đình. Sau một ngày Hà Nội mưa ngập diện rộng, nỗi lo trời mưa ngập luôn hiện hữu với cả Ban tổ chức và người dân. May mắn tối nay trời quang, không mưa, nhiệt độ khoảng 26 độ C.

Buổi sơ duyệt diễn ra tương tự hai buổi lễ hợp luyện lần một ngày 21/8 và lần hai ngày 24/8, chỉ khác hôm nay khán đài 30.000 chỗ chật kín đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan, đoàn thể.

Khối nữ quân y. Ảnh: Trần Quỳnh

Đúng 20h, lễ sơ duyệt diễu binh diễu hành bắt đầu với màn rước đuốc và thắp sáng đài lửa của trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Khi bài Tiến quân ca vang lên ở quảng trường thì cùng lúc 21 loạt đại bác được khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình.

Từ 20h10 đến khoảng 22h30, 43 khối đứng, 18 khối đi, 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an cùng 13 khối quần chúng lần lượt diễu binh, diễu hành qua lễ đài ở quảng trường Ba Đình.

Khối Nữ chiến sĩ biệt động. Ảnh: Đức Đồng

Trong trang phục đại diện cho các quân, binh chủng, các quân nhân đều cố gắng thể hiện tốt nhất, nét mặt trang nghiêm, bước đi đồng đều. Họ đã trải qua 3-4 tháng tập luyện ở Miếu Môn và Hòa Lạc, Hà Nội. Nhiều người từng tham gia lễ 50 năm kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Các quân nhân của Nga, Lào, Campuchia cũng thể hiện bước đi đẹp, quân dung tươi tỉnh.

Trong các khối xe pháo quân sự, khối nhận được sự chào đón của người dân là tăng thiết giáp với xe tăng T54B và T55 từng tham gia chiến dịch Đường 9 Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh năm 1975. Hay xe bệ phóng trong tổ hợp tên lửa WM và Bastion - những hệ thống tên lửa có tầm bắn hàng trăm cây số, tích hợp nhiều chế độ chiến đấu hiện đại.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Đức Đồng

Rất nhiều vũ khí của nước ngoài đã được Việt Nam hiện đại hóa, như xe chỉ huy thông tin BTR-60PU đóng vai trò tổng trạm thông tin cơ động đảm bảo chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống tác chiến hiện đại. Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và phát triển trong ba năm, từng trình làng trong Triển lãm quốc phòng quốc tế cuối năm 2024.

Rời khỏi lễ đài quảng trường Ba Đình, các khối đi theo đường Hùng Vương và tỏa ra 8 hướng, trong đó có công viên Bách Thảo, công viên Thống Nhất, quảng trường Cách mạng tháng Tám, sân vận động Quần Ngựa... Hai bên đường các khối đi qua, đông nghịt người dân đứng theo dõi, chụp ảnh.

Trên Quảng trường Cách mạng tháng Tám - nơi 80 năm trước diễn ra cuộc mít tinh quy mô mở đầu cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước, một người dân ngồi xe lăn xem diễu binh... Ảnh: Hiếu Lương

Rất nhiều gia đình mang theo con nhỏ, mặc áo cờ đỏ sao vàng, reo hò cổ vũ đoàn diễu binh. Có cựu binh ngực áo đeo huân chương, tay chống gậy, hoặc phải ngồi xe lăn, nhưng vẫn cố gắng tiếp cận đường duyệt binh, ngắm kỹ các khuôn mặt chiến sĩ và hồi tưởng phần nào quãng đường binh nghiệp đã qua.

Tại khu vực sân vận động Quần Ngựa, "biển người" kéo dài từ Kim Mã qua Liễu Giai, đứng kín bên cầu vượt. Các quân nhân thả lỏng sau chặng dài diễu binh, tương tác liên tục với người dân, bật cười khi nghe trêu đùa. Trên phố Tràng Tiền, một số chiến sĩ khối Công binh hay Lực lượng tác chiến không gian mạng còn tạo hình trái tim, cười tươi đáp lại sự cổ vũ của người dân.

Khối nữ trí thức. Ảnh: Ngọc Thành

13 khối quần chúng hôm nay gây ấn tượng bởi trang phục sáng, nữ trí thức mặc áo dài, nam báo chí mặc đồng phục trắng. Đặc biệt trong khối Văn hóa Thể thao, sự góp mặt của rapper Đen Vâu được khán giả trẻ chào đón nồng nhiệt. Đi phía hàng ngoài cùng, ca sĩ với dáng cao vượt trội liên tục vẫy tay chào khán giả.

22h, các khối diễu binh diễu hành về đến điểm tập kết, lần lượt lên xe về lại Miếu Môn, Hòa Lạc, Mỹ Đình. Khối Công an, trong đó có kỵ binh vượt 75 km về lại Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 30/8, các đoàn trở lại trung tâm Thủ đô để tổng duyệt lần cuối, chuẩn bị cho buổi chính lễ vào ngày 2/9.

Khối Văn hóa - Thể thao, ngoài cùng là Đen Vâu. Ảnh: Ngọc Thành

Nhóm phóng viên