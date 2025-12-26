Skoda cho khách lái thử toàn bộ dòng xe tại Vietnam Mobility Show 2025

Hà NộiKhách tham quan có cơ hội trải nghiệm các dòng xe của thương hiệu đến từ CH Czech tại Vietnam Mobility Show 2025 ngày 26-28/12 tại VEC.

Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam - Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) do VnExpress tổ chức, mở cửa tự do, diễn ra trong 3 ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Skoda Việt Nam góp mặt với gian hàng tập trung giới thiệu các mẫu xe đang kinh doanh trong nước, trải dài từ sedan hạng B và C, cho đến các mẫu SUV cỡ lớn.

Ở khu vực trưng bày, Skoda mang tới 5 mẫu xe gồm Kodiaq, Karoq, Octavia, Kushaq và Slavia. Trong đó, Kodiaq và Karoq là hai mẫu SUV hướng tới nhóm khách hàng gia đình nhờ không gian rộng và tính đa dụng. Octavia đại diện cho dòng sedan hạng C, kết hợp phong cách thể thao với tính thực dụng. Các mẫu xe cỡ nhỏ Kushaq và Slavia nhắm tới nhóm khách hàng trẻ cần một mẫu xe gọn gàng, linh hoạt trong đô thị.

Skoda Octavia RS tại Vietnam Mobility Show 2025. Ảnh: Thành Nhạn

Bên cạnh trưng bày, Skoda bố trí 4 dòng xe phục vụ lái thử sa hình, gồm Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia, giúp khách tham quan trải nghiệm khả năng lái, độ ổn định và phản hồi hệ thống treo. Ngoài ra, hãng còn chuẩn bị 8 xe lái thử đường trường, bao gồm đầy đủ các mẫu chủ lực để người dùng đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện giao thông thực tế.

Tại khu Motorsport, Skoda sẽ trình diễn mẫu xe dành riêng cho các tín đồ thể thao Octavia RS. Đây là một trong những mẫu xe sedan hiệu suất cao tại thị trường Việt Nam, với những trang bị và động cơ được tối ưu nhằm giúp xe vận hành mạnh mẽ, ổn định ở tốc độ cao. Gian hàng cũng tổ chức các hoạt động tư vấn bán hàng, đăng ký lái thử, giao lưu với KOL trong ngành xe và các minigame dành cho khách tham quan, với cơ hội nhận các phần quà như mũ, ô, túi tote, bình nước và mô hình xe Skoda.

Vietnam Mobility Show 2025 là triển lãm ôtô, xe máy có quy mô lớn nhất trong năm tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ 13 hãng ôtô và 2 thương hiệu xe máy cùng khoảng 10 thương hiệu phụ kiện, với hàng chục mẫu xe trưng bày, bao gồm xe xăng, hybrid, xe điện và xe hiệu suất cao.

Bên cạnh khu trưng bày, VnMS 2025 còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như lái thử sa hình, lái thử đường trường, khu Motorsport với các màn trình diễn drift, gymkhana, khu chăm sóc xe, không gian cộng đồng và các hoạt động giải trí dành cho gia đình. Trong khuôn khổ triển lãm cũng diễn ra lễ trao giải Ôtô của năm 2025, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và người tiêu dùng.

Sơ đồ triển lãm VnMS 2025.

Hồ Tân