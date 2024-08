Sedan cỡ C: Altis, Elantra lội ngược dòng

Doanh số sedan cỡ C trong tháng 7 giảm nhẹ gần 6%, các mẫu xe đứng đầu đều giảm doanh số, trong khi Altis và Elantra lại tăng.

Trái với đà tăng trưởng ở những phân khúc khác, doanh số sedan cỡ C tại thị trường Việt Nam trong tháng 7 giảm nhẹ gần 6% so với tháng trước, bán ra 988 xe. Trong đó, các mẫu xe đầu bảng giảm doanh số, các mẫu xe cuối bảng tăng mạnh.

Dẫn đầu vẫn là bộ đôi xe Nhật, Hàn do Thaco lắp ráp, phân phối. Mazda3 duy trì thứ hạng đầu với 382 xe bán ra, còn Kia K3 là 331 xe. Cả hai mẫu xe này đều có cùng biên độ giảm 11% so với tháng trước. Cộng gộp doanh số của hai mẫu xe này chiếm hơn 70% tổng doanh số của phân khúc xe cỡ C trong tháng 7.

Hyundai Elantra xếp hạng ba, Toyota Corolla Altis hạng 4, là hai mẫu xe duy nhất có mức doanh số tăng trong tháng 7. Trong đó, Elantra bán ra 137 xe, tăng trưởng gần 35%, còn Corolla Altis bán ra 78 xe, gấp 5 lần so với tháng trước đó. Xếp hạng cuối là mẫu xe nhập khẩu Honda Civic, với doanh số giảm hơn một nửa so với tháng trước, với chỉ 60 xe giao đến khách hàng.

Trong thời gian qua, một hãng taxi đã đầu tư những dòng xe hybrid cho đội xe của mình, vì thế Corolla Altis đã tăng trưởng đột biến trong tháng này, với gần một nửa doanh số là phiên bản hybrid (38 chiếc), so với chỉ vài chiếc trong những tháng trước đó. Corolla Altis là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có phiên bản hybrid.

Toyota Corolla Altis phiên bản hybrid. Ảnh: TMV

Xét lũy kế 7 tháng đầu 2024, Mazda3 và Kia dẫn đầu với doanh số lần lượt là 2.436 xe và 1.841 xe. Các mẫu xe còn lại trong phân khúc chưa bán quá 1.000 chiếc. Trong đó, hai mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc là Corolla Altis và Honda Civic có doanh số thấp nhất.

Sedan cỡ C là một trong những phân khúc ít được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam, bên cạnh xe cỡ A và sedan cỡ D. Hiện có 3 đại diện từ Nhật, 2 từ Hàn có bán xe trong phân khúc này, duy nhất Corolla Altis được Toyota giới thiệu bản nâng cấp trong thời gian qua. Điều này cho thấy xe sedan gầm thấp đang dần mất sức hút với khách Việt, khi xu hướng thị trường đang dần chuyển sang các mẫu xe gầm cao hoặc đa dụng cỡ nhỏ đến vừa, hoặc chuyển sang xe điện.

Hồ Tân