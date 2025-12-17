SEA Games ngày 17/12: Chờ mưa vàng từ các môn võ, rowing và bóng đá nữ

Thái LanViệt Nam có 10 hy vọng vàng ở Muay Thái và Pencak Silat, góp mặt ở 2 chung kết bóng ném, 4 chung kết rowing và chốt ngày bằng chung kết bóng đá nữ.
Lịch đấu SEA Games 35 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 17/12
|Thời gian
|Môn
|Nội dung
|Vòng
|Vận động viên / Trận đấu
|14:00
|Nhảy cầu
|Đơn nam 1m cầu mềm
|Chung kết
|Nguyễn Tùng Dương
|09:30
|Bắn cung
|Đồng đội Nữ cung 1 dây
|Tranh đồng
|Triệu Huyền Điệp, Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt – Thái Lan
|11:00
|Bắn cung
|Đồng đội Nam cung 1 dây
|Chung kết
|Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy – Indonesia
|13:00
|Bắn cung
|Đôi Nam – Nữ cung 1 dây
|Tranh đồng
|Triệu Huyền Điệp, Nguyễn Minh Đức
|13:40
|Bắn cung
|Cá nhân Nữ cung 1 dây
|Tranh đồng
|Lộc Thị Đào – Singapore
|14:00
|Bắn cung
|Cá nhân Nữ cung 1 dây
|Chung kết
|Triệu Huyền Điệp – Indonesia
|14:20
|Bắn cung
|Cá nhân Nam cung 1 dây
|Tranh đồng
|Nguyễn Minh Đức – Malaysia
|14:00
|Bóng rổ 5x5
|Đồng đội Nữ
|Bán kết
|Việt Nam – Malaysia
|19:00
|Bóng rổ 5x5
|Đồng đội Nam
|Bán kết
|Việt Nam – Indonesia
|14:00
|Boxing
|57kg Nữ
|Bán kết
|Nguyễn Huyền Trân – Myanmar
|—
|Boxing
|51kg Nam
|Bán kết
|Nguyễn Minh Cường – Indonesia
|—
|Boxing
|57kg Nam
|Bán kết
|Nguyễn Văn Đương – Indonesia
|—
|Boxing
|75kg Nam
|Bán kết
|Bùi Phước Tùng – Philippines
|—
|Boxing
|80kg Nam
|Bán kết
|Nguyễn Mạnh Cường – Philippines
|—
|Đua thuyền
|Thuyền đơn Nữ hạng nhẹ
|Chung kết
|Hồ Thị Duy
|—
|Đua thuyền
|Thuyền đôi Nam
|Chung kết
|Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng, Dương Văn Kiên (dự bị)
|—
|Đua thuyền
|Thuyền đôi Nam một mái chèo hạng nhẹ
|Chung kết
|Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú, Dương Văn Kiên (dự bị)
|—
|Đua thuyền
|Thuyền bốn Nữ
|Chung kết
|Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ; Trần Thị Thu Hằng (dự bị), Lê Thị Hiền (dự bị)
|09:00
|Cờ vua
|Đôi Nam cờ tiêu chuẩn Maruk
|Bán kết
|Việt Nam – Philippines
|—
|Cờ vua
|Đôi Nam cờ tiêu chuẩn Maruk
|Chung kết
|09:00
|Xe đạp đường trường
|Xuất phát đồng hàng cá nhân Nữ
|Chung kết
|Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Thùy Dương, Lâm Thị Kim Ngân
|11:00
|Thể thao điện tử
|Free Fire (Team event)
|Vòng Point Rush
|Tính điểm vào CK
|10:00
|Đấu kiếm
|Kiếm 3 cạnh Nam
|Vòng loại
|Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến
|10:00
|Đấu kiếm
|Kiếm liễu Nữ
|Vòng loại
|Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Thị Vân Anh
|12:00
|Đấu kiếm
|Kiếm chém Nam
|Vòng loại
|Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi
|15:00
|Đấu kiếm
|Individual Sabre Nam
|Bán kết/Chung kết
|15:00
|Đấu kiếm
|Individual Épée Nam
|Bán kết/Chung kết
|15:00
|Đấu kiếm
|Individual Foil Nữ
|Bán kết/Chung kết
|19:30
|Bóng đá Nữ
|Nữ
|Chung kết
|Việt Nam – Philippines
|16:00
|Futsal Nam
|Nam
|Vòng loại
|Việt Nam – Indonesia
|14:00
|Bóng ném
|Nữ
|Chung kết
|Việt Nam – Thái Lan
|16:00
|Bóng ném
|Nam
|Chung kết
|Việt Nam – Thái Lan
|13:00
|Muay
|48kg
|Chung kết
|Dương Đức Bảo – Thái Lan
|—
|Muay
|57kg
|Chung kết
|Nguyễn Thị Chiều – Thái Lan
|—
|Muay
|57kg
|Chung kết
|Nguyễn Thị Phương Hậu – Thái Lan
|—
|Muay
|63,5kg
|Chung kết
|Phạm Ngọc Mẫn – Thái Lan
|—
|Muay
|71kg
|Chung kết
|Bàng Quang Thắng – Thái Lan
|—
|Muay
|75kg
|Chung kết
|Nguyễn Thanh Tùng – Thái Lan
|10:00
|Pencak Silat
|Class B (50–55kg)
|Chung kết
|Dương Thị Hải Quyên – Indonesia
|10:00
|Pencak Silat
|Class F (70–75kg)
|Chung kết
|Vũ Đức Hùng – Thái Lan
|10:00
|Pencak Silat
|Class G (75–80kg) Nam
|Chung kết
|Nguyễn Tấn Sang – Thái Lan
|10:00
|Pencak Silat
|Class I (85–90kg)
|Chung kết
|Nguyễn Duy Tuyến – Singapore
|10:00
|Sailing
|Keelboat SSL47
|Vòng loại
|11:00
|Cầu mây
|Nữ
|Vòng loại
|Việt Nam – Philippines
|15:00
|Cầu mây
|Nam
|Vòng loại
|Brunei Darussalam – Việt Nam
|17:00
|Cầu mây
|Nữ
|Vòng loại
|Việt Nam – Lào
|19:00
|Cầu mây
|Nam
|Vòng loại
|Singapore – Việt Nam
|09:30
|Bắn súng
|50m súng trường 3 tư thế Nữ
|Vòng loại
|Phí Thanh Thảo; Lê Thị Mộng Tuyền; Nguyễn Phạm Hiền Khanh
|09:30
|Bắn súng
|50m súng trường 3 tư thế Nữ (đồng đội)
|Xếp hạng
|Phí Thanh Thảo; Lê Thị Mộng Tuyền; Nguyễn Phạm Hiền Khanh
|09:45
|Bắn súng
|25m súng ngắn thể thao Nữ
|Vòng loại
|Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh
|13:15
|Bắn súng
|25m súng ngắn đồng đội Nữ
|Xếp hạng
|Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh
|14:30
|Bắn súng
|50m súng trường 3 tư thế Nữ
|Chung kết
|14:30
|Bắn súng
|25m súng ngắn thể thao Nữ
|Chung kết
|—
|Bắn đĩa bay
|Compak Sporting Team
|Vòng loại
|Mai Anh Tuấn; Trần Khắc Đăng; Nguyễn Minh Quang
|10:00
|Bóng bàn
|Đôi Nam
|Bán kết
|Nguyễn Đức Tuân / Đoàn Bá Tuấn Anh – Singapore
|14:00
|Bóng bàn
|Đơn Nam
|Vòng bảng
|Nguyễn Anh Tú – Lào
|14:40
|Bóng bàn
|Đơn Nam
|Vòng bảng
|Nguyễn Đức Tuân – Thái Lan
|15:20
|Bóng bàn
|Đơn Nữ
|Vòng bảng
|Nguyễn Thị Nga – Thái Lan
|16:00
|Bóng bàn
|Đơn Nữ
|Vòng bảng
|Nguyễn Khoa Diệu Khánh – Indonesia
|19:40
|Bóng bàn
|Đôi Nam
|Chung kết
|13:00
|Cử tạ
|Hạng 77kg Nữ
|Chung kết
|Nguyễn Thị Phượng
|13:00
|Cử tạ
|Hạng trên 77kg Nữ
|Chung kết
|Phasiro
|15:00
|Cử tạ
|Hạng trên 94kg Nam
|Chung kết
|Trần Đình Thắng
|10:00
|Vật
|Greco–Roman 67kg Nam
|Vòng loại
|Bùi Mạnh Hùng
|10:00
|Vật
|Greco–Roman 77kg Nam
|Vòng loại
|Nguyễn Công Mạnh
|10:00
|Vật
|Greco–Roman 87kg Nam
|Vòng loại
|Nghiêm Đình Hiếu
|10:00
|Vật
|Greco–Roman 97kg Nam
|Vòng loại
|Nguyễn Minh Hiếu
|15:00
|Vật
|Greco–Roman 67kg Nam
|Chung kết
|15:00
|Vật
|Greco–Roman 77kg Nam
|Chung kết
|15:00
|Vật
|Greco–Roman 87kg Nam
|Chung kết
|15:00
|Vật
|Greco–Roman 97kg Nam
|Chung kết