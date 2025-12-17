VnExpress Thể thao

Sea Games 33

Thứ tư, 17/12/2025, 09:30 (GMT+7)

SEA Games ngày 17/12: Chờ mưa vàng từ các môn võ, rowing và bóng đá nữ

Thái LanViệt Nam có 10 hy vọng vàng ở Muay Thái và Pencak Silat, góp mặt ở 2 chung kết bóng ném, 4 chung kết rowing và chốt ngày bằng chung kết bóng đá nữ.

Giờ Hà Nội (GMT+7)

Lịch đấu SEA Games 35 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 17/12

Thời gian Môn Nội dung Vòng Vận động viên / Trận đấu
14:00 Nhảy cầu Đơn nam 1m cầu mềm Chung kết Nguyễn Tùng Dương
09:30 Bắn cung Đồng đội Nữ cung 1 dây Tranh đồng Triệu Huyền Điệp, Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt – Thái Lan
11:00 Bắn cung Đồng đội Nam cung 1 dây Chung kết Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy – Indonesia
13:00 Bắn cung Đôi Nam – Nữ cung 1 dây Tranh đồng Triệu Huyền Điệp, Nguyễn Minh Đức
13:40 Bắn cung Cá nhân Nữ cung 1 dây Tranh đồng Lộc Thị Đào – Singapore
14:00 Bắn cung Cá nhân Nữ cung 1 dây Chung kết Triệu Huyền Điệp – Indonesia
14:20 Bắn cung Cá nhân Nam cung 1 dây Tranh đồng Nguyễn Minh Đức – Malaysia
14:00 Bóng rổ 5x5 Đồng đội Nữ Bán kết Việt Nam – Malaysia
19:00 Bóng rổ 5x5 Đồng đội Nam Bán kết Việt Nam – Indonesia
14:00 Boxing 57kg Nữ Bán kết Nguyễn Huyền Trân – Myanmar
Boxing 51kg Nam Bán kết Nguyễn Minh Cường – Indonesia
Boxing 57kg Nam Bán kết Nguyễn Văn Đương – Indonesia
Boxing 75kg Nam Bán kết Bùi Phước Tùng – Philippines
Boxing 80kg Nam Bán kết Nguyễn Mạnh Cường – Philippines
Đua thuyền Thuyền đơn Nữ hạng nhẹ Chung kết Hồ Thị Duy
Đua thuyền Thuyền đôi Nam Chung kết Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng, Dương Văn Kiên (dự bị)
Đua thuyền Thuyền đôi Nam một mái chèo hạng nhẹ Chung kết Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú, Dương Văn Kiên (dự bị)
Đua thuyền Thuyền bốn Nữ Chung kết Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ; Trần Thị Thu Hằng (dự bị), Lê Thị Hiền (dự bị)
09:00 Cờ vua Đôi Nam cờ tiêu chuẩn Maruk Bán kết Việt Nam – Philippines
Cờ vua Đôi Nam cờ tiêu chuẩn Maruk Chung kết
09:00 Xe đạp đường trường Xuất phát đồng hàng cá nhân Nữ Chung kết Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Thùy Dương, Lâm Thị Kim Ngân
11:00 Thể thao điện tử Free Fire (Team event) Vòng Point Rush Tính điểm vào CK
10:00 Đấu kiếm Kiếm 3 cạnh Nam Vòng loại Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến
10:00 Đấu kiếm Kiếm liễu Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Thị Vân Anh
12:00 Đấu kiếm Kiếm chém Nam Vòng loại Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi
15:00 Đấu kiếm Individual Sabre Nam Bán kết/Chung kết
15:00 Đấu kiếm Individual Épée Nam Bán kết/Chung kết
15:00 Đấu kiếm Individual Foil Nữ Bán kết/Chung kết
19:30 Bóng đá Nữ Nữ Chung kết Việt Nam – Philippines
16:00 Futsal Nam Nam Vòng loại Việt Nam – Indonesia
14:00 Bóng ném Nữ Chung kết Việt Nam – Thái Lan
16:00 Bóng ném Nam Chung kết Việt Nam – Thái Lan
13:00 Muay 48kg Chung kết Dương Đức Bảo – Thái Lan
Muay 57kg Chung kết Nguyễn Thị Chiều – Thái Lan
Muay 57kg Chung kết Nguyễn Thị Phương Hậu – Thái Lan
Muay 63,5kg Chung kết Phạm Ngọc Mẫn – Thái Lan
Muay 71kg Chung kết Bàng Quang Thắng – Thái Lan
Muay 75kg Chung kết Nguyễn Thanh Tùng – Thái Lan
10:00 Pencak Silat Class B (50–55kg) Chung kết Dương Thị Hải Quyên – Indonesia
10:00 Pencak Silat Class F (70–75kg) Chung kết Vũ Đức Hùng – Thái Lan
10:00 Pencak Silat Class G (75–80kg) Nam Chung kết Nguyễn Tấn Sang – Thái Lan
10:00 Pencak Silat Class I (85–90kg) Chung kết Nguyễn Duy Tuyến – Singapore
10:00 Sailing Keelboat SSL47 Vòng loại
11:00 Cầu mây Nữ Vòng loại Việt Nam – Philippines
15:00 Cầu mây Nam Vòng loại Brunei Darussalam – Việt Nam
17:00 Cầu mây Nữ Vòng loại Việt Nam – Lào
19:00 Cầu mây Nam Vòng loại Singapore – Việt Nam
09:30 Bắn súng 50m súng trường 3 tư thế Nữ Vòng loại Phí Thanh Thảo; Lê Thị Mộng Tuyền; Nguyễn Phạm Hiền Khanh
09:30 Bắn súng 50m súng trường 3 tư thế Nữ (đồng đội) Xếp hạng Phí Thanh Thảo; Lê Thị Mộng Tuyền; Nguyễn Phạm Hiền Khanh
09:45 Bắn súng 25m súng ngắn thể thao Nữ Vòng loại Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh
13:15 Bắn súng 25m súng ngắn đồng đội Nữ Xếp hạng Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh
14:30 Bắn súng 50m súng trường 3 tư thế Nữ Chung kết
14:30 Bắn súng 25m súng ngắn thể thao Nữ Chung kết
Bắn đĩa bay Compak Sporting Team Vòng loại Mai Anh Tuấn; Trần Khắc Đăng; Nguyễn Minh Quang
10:00 Bóng bàn Đôi Nam Bán kết Nguyễn Đức Tuân / Đoàn Bá Tuấn Anh – Singapore
14:00 Bóng bàn Đơn Nam Vòng bảng Nguyễn Anh Tú – Lào
14:40 Bóng bàn Đơn Nam Vòng bảng Nguyễn Đức Tuân – Thái Lan
15:20 Bóng bàn Đơn Nữ Vòng bảng Nguyễn Thị Nga – Thái Lan
16:00 Bóng bàn Đơn Nữ Vòng bảng Nguyễn Khoa Diệu Khánh – Indonesia
19:40 Bóng bàn Đôi Nam Chung kết
13:00 Cử tạ Hạng 77kg Nữ Chung kết Nguyễn Thị Phượng
13:00 Cử tạ Hạng trên 77kg Nữ Chung kết Phasiro
15:00 Cử tạ Hạng trên 94kg Nam Chung kết Trần Đình Thắng
10:00 Vật Greco–Roman 67kg Nam Vòng loại Bùi Mạnh Hùng
10:00 Vật Greco–Roman 77kg Nam Vòng loại Nguyễn Công Mạnh
10:00 Vật Greco–Roman 87kg Nam Vòng loại Nghiêm Đình Hiếu
10:00 Vật Greco–Roman 97kg Nam Vòng loại Nguyễn Minh Hiếu
15:00 Vật Greco–Roman 67kg Nam Chung kết
15:00 Vật Greco–Roman 77kg Nam Chung kết
15:00 Vật Greco–Roman 87kg Nam Chung kết
15:00 Vật Greco–Roman 97kg Nam Chung kết
