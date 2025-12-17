SEA Games ngày 17/12: Chờ mưa vàng từ các môn võ, rowing và bóng đá nữ

Thái LanViệt Nam có 10 hy vọng vàng ở Muay Thái và Pencak Silat, góp mặt ở 2 chung kết bóng ném, 4 chung kết rowing và chốt ngày bằng chung kết bóng đá nữ.

