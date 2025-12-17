SEA Games ngày 17/12: Ngày thành công nhất của Việt Nam

Thái LanVới 16 HC vàng, đoàn thể thao Việt Nam trải qua ngày thi thành công nhất từ đầu SEA Games 33.

16 HC vàng hôm nay đến từ rowing (3), vật (3), bắn súng, pencak silat, Muay, đấu kiếm (2), bóng ném nữ và cử tạ (1). Với tổng cộng 64 HC vàng, Việt Nam vẫn đứng thứ ba trên bảng tổng sắp, sau Thái Lan (182 HC vàng) và Indonesia (71).

Trịnh Thu Vinh trong phần thi chung kết 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ tại SEA Games 33 ở Ratchaburi, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tiếp tục thăng hoa khi giành cú đúp HC vàng ở nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ và 25m súng ngắn cá nhân nữ. Trước đó, cô đã vô địch nội dung 10m cá nhân, đồng đội nữ và một HC bạc 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ cùng Phạm Quang Huy. Thu Vinh nhờ đó trở thành VĐV bắn súng Việt Nam thành công nhất trong một kỳ SEA Games, vượt qua đàn anh Ngô Hữu Vượng (4 HC vàng, năm 2009).

Rowing cũng khép lại hành trình trọn vẹn, khi giành HC vàng ở các nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ (Hồ Thị Duy), thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ (Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú) và thuyền 4 nữ hạng nặng (Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ). Cùng với tấm HC vàng ở nội dung trước đó - thuyền 4 người nữ hạng nhẹ (Lường Thị Thảo, Dư Thị Bông, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui), rowing hoàn thành chỉ tiêu giành từ 3 tới 4 HC vàng tại Đại hội lần này.

Tuyển rowing Việt Nam mừng HC vàng thuyền 4 nữ hạng nặng. Ảnh: Đức Đồng

Vật cũng giành ba HC vàng, thuộc về Nguyễn Công Mạnh (77kg nam), Nghiêm Đình Hiếu (87kg nam cổ điển) và Nguyễn Minh Hiếu (97 kg nam), khẳng định vị thế là một trong những môn thể thao mũi nhọn của Việt Nam trên đấu trường khu vực. Mục tiêu của đội tuyển ở SEA Games 33 là giành từ 5 đến 6 HC vàng. Các nội dung của môn thể thao này sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 19/12.

Pencak silat cũng có ngày thi đấu thành công với các chiến thắng của Nguyễn Tấn Sang (80kg nam), Nguyễn Duy Tuyến (90kg nam), cùng hai HC bạc của Dương Thị Hải Quyên (50-55kg nữ), Vũ Đức Hùng (75kg nam). Với tổng cộng hai HC vàng, hai HC bạc và sáu HC đồng, pencak silat đã hoàn thành mục tiêu trên đất Thái Lan.

Nguyễn Tấn Sang mừng chiến thắng ở chung kết hạng cân 80kg. Ảnh: Hiếu Lương

Bóng ném chia nửa buồn vui. Đội nữ thắng Thái Lan 24-16 ở chung kết để giành HC vàng, còn đội nam thua chính đối thủ này 35-39 và giành HC bạc.

