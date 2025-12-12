Những nội dung có khả năng tranh chấp HC vàng

Sau hai ngày đầu chứng kiến loạt HC vàng ở karate, ju-jitsu, bơi, canoeing, điền kinh và TDDC, đoàn thể thao Việt Nam đặt nhiều hy vọng vào ngày đấu thứ ba.

Ở môn bơi, tâm điểm dồn vào cự ly 1500 m tự do nam với Nguyễn Huy Hoàng, nhà vô địch SEA Games nhiều kỳ liên tiếp, người từng đoạt HCB ASIAD và nằm trong nhóm VĐV đẳng cấp nhất Đông Nam Á. Tại 400 m hỗn hợp nam, bộ đôi "song mã vàng" Hưng Nguyên - Quang Thuấn tái xuất, với mục tiêu thâu tóm cả HC vàng và bạc. Ở các đường bơi nữ, Việt Nam trông đợi vào phẩm chất bền bỉ của Mỹ Tiên, Khả Nhi (400 m tự do) và các VĐV trẻ Phạm Thị Vân, Thúy Hiền ở 100 m tự do.

Hưng Nguyên mừng chiến thắng dưới bể sau khi hoàn tất lượt bơi cuối của đội Việt Nam, nội dung 4x200 m tiếp sức tự do nam hôm 11/12. Ảnh: Đức Đồng

Ở môn điền kinh, tâm điểm nằm ở 100 m rào nữ, nơi Huỳnh Thị Mỹ Tiên xuất hiện ở vòng loại. Dù mới là lượt chạy mở màn, Mỹ Tiên được kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam vào chung kết và cạnh tranh huy chương. Vũ Đức Anh, á quân nhảy cao SEA Games 32, cũng tiếp tục là niềm hy vọng lớn.

Trên đường chạy 400 m, Lê Ngọc Phúc và Tạ Ngọc Tưởng tham dự vòng loại nam, trong khi Minh Hạnh và Thanh Ngọc góp mặt ở chung kết nữ. Đây đều là những nội dung từng mang về huy chương tại SEA Games 31, và các VĐV Việt Nam đang có thông số thi đấu tốt để tái lập thành tích.

Môn Thể dục dụng cụ, Đinh Phương Thành cùng Trần Đoàn Quỳnh Nam sẽ bước vào loạt chung kết xà đơn, xà kép và nhảy chống, nơi Việt Nam đặt quyết tâm lớn.

Võ thuật tiếp tục là điểm tựa của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 12/12. Ở judo, bốn trận chung kết của Hoàng Thành, Hải Bá, Thanh Thủy, Tường Vi mở ra khả năng giành HC vàng. Ju-jitsu, môn đấu đã có 1 HCV của Đặng Đình Tùng, tiếp tục có thêm bốn nội dung tranh chấp huy chương với các VĐV mạnh như Hồng Sơn, Tấn Lộc, Thảo Vân. Ở karate, các VĐV kumite của Việt Nam vào ngày tranh chấp huy chương. Sau khi kata nữ mang về HC vàng đầu tiên cho đội, bộ môn kỳ vọng nối dài hy vọng giành vàng.