SEA Games ngày 12/12: Việt Nam giành thêm 10 HC vàng

Thái LanThêm 10 chiếc trong ngày thi đấu thứ ba, đoàn thể thao Việt Nam đang có 24 HC vàng từ đầu Đại hội.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba của SEA Games 33, đoàn Việt Nam tiếp tục bứt phá ngoạn mục với 10 HC vàng như ngày đấu kế trước. Tính đến khi kết thúc thi đấu lúc hơn 20h, các VĐV Việt Nam đã mang về 84 HC, gồm 24 vàng, 17 bạc và 43 đồng. Đoàn tiếp tục xếp thứ hai chỉ sau Thái Lan - nước chủ nhà dẫn đầu với 137 huy chương (66 vàng - 43 bạc - 28 đồng).

Mở màn cho cơn mưa vàng là bộ đôi xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền – Nguyễn Tâm Quang, với chiến thắng kịch tính ở chung kết 10 m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. Bộ đôi Thái Lan dẫn 14-12 và chỉ còn cách HC vàng một lượt bắn. Dẫu vậy, Mộng Tuyền và Tâm Quang xuất sắc ngược dòng để thắng chung cuộc 16-14. Chiến thắng sẽ tạo đà tâm lý tốt cho "hotgirl" bắn súng Mộng Tuyền, để tranh tài ở nội dung 10 m súng trường hơi nữ vào ngày mai 13/12.

Tâm Quang - Mộng Tuyền chào cờ trong nghi thức cử quốc ca của lễ trao huy chương môn bắn súng. Ảnh: Hiếu Lương

Đà hưng phấn được tiếp nối vào đầu buổi chiều, khi các tay chèo Nguyễn Thị Hương – Ma Thị Thùy – Mạc Thị Thanh Thủy xuất sắc về nhất ở canoeing đôi nữ 200 m. Ở các môn võ, taekwondo đánh dấu sự trở lại ấn tượng khi Bạc Thị Khiêm giành HC vàng hạng -73 kg nữ. Ở karatedo, Khuất Hải Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 6-1 để đăng quang ở nội dung kumite -67kg.

Bi sắt tiếp tục là mỏ vàng khi mang về hai HC vàng gồm Lý Ngọc Tài – Ngô Ron ở đôi nam và Nguyễn Thị Thy – Nguyễn Thị Thúy Kiều ở đôi nữ. Trong khi đó ở Thể dục dụng cụ, Đinh Phương Thành không có đối thủ tại chung kết xà kép. Phương Thành san bằng kỷ lục 14 tấm HC vàng SEA Games của đàn chị Nguyễn Thị Huyền, trở thành VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất trong lịch sử tham gia các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Lần đầu tiên sau 10 năm, điền kinh Việt Nam mới tìm ra được một chân chạy kế thừa huyền thoại Nguyễn Thị Huyền. Ở làn ngoài cùng, chân chạy 23 tuổi Nguyễn Thị Ngọc âm thầm bứt lên và về nhất với thành tích 52,74 giây, vượt qua những VĐV da màu rất nhanh của Thái Lan và Philippines. Đây chỉ mới là lần đầu Nguyễn Thị Ngọc được lựa chọn để thi nội dung cá nhân tại SEA Games. Chiến thắng càng đáng khâm phục khi năm nay chân chạy Hà Tĩnh có thời gian gặp chấn thương nặng.

Đường đua xanh tiếp tục có thêm 2 HC vàng, nâng tổng số vàng lên 5. Nguyễn Quang Thuấn, em trai Nguyễn Thị Ánh Viên, giành HC vàng đầu tiên tại các kỳ SEA Games. Kình ngư 18 tuổi xuất sắc soán ngôi của đàn anh Trần Hưng Nguyên khi vô địch 400 m hỗn hợp nam.

Vào cuối ngày, Nguyễn Huy Hoàng khẳng định đẳng cấp ở 1500 m tự do nam. Với thành tích 15 phút 19 giây 58, Huy Hoàng chinh phục siêu kỷ lục 5 lần liên tiếp vô địch cùng một nội dung tại SEA Games - điều mà ngay cả tượng đài Ánh Viên cũng chưa từng đạt được.

Quang Thuấn (phải) mừng tấm HC vàng, còn Hưng Nguyên mừng HC bạc. Hai kình ngư Việt Nam đổi màu huy chương so với kỳ SEA Games trước, ở nội dung 400 m hỗn hợp nam. Ảnh: Hiếu Lương

Bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 12/12

Quang Dũng - Hiếu Lương - Đức Đồng