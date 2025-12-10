SEA Games ngày 10/12

-
Các nội dung đáng chú ý của Việt Nam
10/12 là ngày khai màn cho chiến dịch săn HC vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, với hàng loạt môn thi đấu chung kết.
Canoeing sáng cửa giành HC vàng với Nguyễn Thị Hương, người sẽ thi hai nội dung 500 m từng thống trị, dự kiến từ 15h. Taekwondo có 6 nội dung quyền (poomsae) từ 14h, nơi Việt Nam vẫn là ứng viên hàng đầu dù gặp sự cạnh tranh mạnh từ Thái Lan.
Bơi lội diễn ra các nội dung chung kết lúc 18h, nổi bật là Trần Hưng Nguyên ở 200 m hỗn hợp nam và các niềm hy vọng khác như Jeremie Lương, Nguyễn Quang Thuấn. Jujitsu chờ đợi Đào Hồng Sơn tạo dấu ấn ở hạng 62kg. Việt Nam còn hy vọng huy chương ở bi sắt, xe đạp địa hình và các nội dung phân hạng của cầu lông, cờ, esports. Bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân gặp Myanmar lúc 15h, còn các đội bóng rổ nam nữ 3x3 lần lượt gặp Philippines và Thái Lan.
11 ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng tại SEA Games 33
Tờ The Straits Times chọn ra 11 VĐV tiêu biểu của 11 quốc gia tham dự SEA Games 33, trong đó đại diện cho Việt Nam là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.
Tiền vệ cao 1,64 m đe dọa chọc thủng lưới Việt Nam
Thái LanDù thể hình nhỏ bé, Haykal Danish Mohd Haizon kỳ vọng có thể tạo đột biến cao cho Malaysia trong trận gặp Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 33.
Sắc màu truyền thống và hiện đại trong lễ khai mạc SEA Games 33
Thái LanLễ khai mạc SEA Games 33 hòa quyện sắc màu truyền thống Thái Lan với công nghệ hiện đại, tạo nên không gian trình diễn vừa đậm bản sắc văn hóa, vừa bùng nổ ánh sáng và âm nhạc đương đại.
Lễ khai mạc SEA Games 33 có nhiều sự cố
Thái LanTrong hơn hai tiếng rưỡi, lễ khai mạc trên sân Rajamangala, Bangkok tối 9/12 chứng kiến nhiều khoảnh khắc ấn tượng đan xen giữa truyền thống và hiện đại, nhưng cũng không ít tình huống tranh cãi.
Nhiều đoàn kiến nghị chuyện hậu cần SEA Games 33
Thái LanNơi ở, thực phẩm, điểm tập và phương tiện di chuyển của SEA Games 33 là vấn đề được đại diện nhiều quốc gia tham dự đề nghị chủ nhà Thái Lan cải thiện.
Tay vợt nữ gợi cảm cầm cờ cho Philippines ở SEA Games 33
Alexandra Eala, nữ học trò của Rafael Nadal, là một trong hai đại diện cầm cờ của đoàn Philippines tại SEA Games năm nay.