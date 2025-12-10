VnExpress Thể thao

Sea Games 33

Thứ tư, 10/12/2025, 08:45 (GMT+7)

SEA Games ngày 10/12

Thái LanViệt Nam hy vọng vào nhiều môn mũi nhọn, khi 32 bộ huy chương được trao trong ngày đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 33.

  • Các nội dung đáng chú ý của Việt Nam

    10/12 là ngày khai màn cho chiến dịch săn HC vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, với hàng loạt môn thi đấu chung kết.

    Canoeing sáng cửa giành HC vàng với Nguyễn Thị Hương, người sẽ thi hai nội dung 500 m từng thống trị, dự kiến từ 15h. Taekwondo có 6 nội dung quyền (poomsae) từ 14h, nơi Việt Nam vẫn là ứng viên hàng đầu dù gặp sự cạnh tranh mạnh từ Thái Lan.

    Bơi lội diễn ra các nội dung chung kết lúc 18h, nổi bật là Trần Hưng Nguyên ở 200 m hỗn hợp nam và các niềm hy vọng khác như Jeremie Lương, Nguyễn Quang Thuấn. Jujitsu chờ đợi Đào Hồng Sơn tạo dấu ấn ở hạng 62kg. Việt Nam còn hy vọng huy chương ở bi sắt, xe đạp địa hình và các nội dung phân hạng của cầu lông, cờ, esports. Bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân gặp Myanmar lúc 15h, còn các đội bóng rổ nam nữ 3x3 lần lượt gặp Philippines và Thái Lan.

Thời gian

 Nội dung Vòng đấu VĐV tham dự

Trực tiếp

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 10/12

Bóng chuyền nữ
15:00 Myanmar – Việt Nam Vòng loại

Bơi – Buổi sáng
09:00 200m hỗn hợp Nam Vòng loại
09:00 200m Bướm Nữ Vòng loại
09:00 100m tự do Nam Vòng loại
09:00 50m ếch Nữ Vòng loại
09:00 100m bơi ngửa Nam Vòng loại
18:00 200m hỗn hợp cá nhân Nam Chung kết
18:00 200m Bướm Nữ Chung kết
18:00 100m tự do Nam Chung kết
18:00 50m ếch Nữ Chung kết
18:00 100m ngửa Nam Chung kết
18:00 4x100m tiếp sức tự do Nữ Chung kết

Cầu lông
09:00 Đồng đội Nữ Chung kết
15:00 Đồng đội Nam Chung kết

Bóng rổ 3x3
11:50 Philippines – Việt Nam (Nam) Vòng loại
12:25 Thái Lan – Việt Nam (Nữ) Vòng loại
15:55 Lào – Việt Nam (Nam) Vòng loại
17:20 Lào – Việt Nam (Nữ) Vòng loại
19:10 Việt Nam – Singapore (Nữ) Vòng loại

Đua thuyền Kayak – Canoe

09:00

-

12:00

 Kayak Đôi Hỗn hợp 500m Vòng loại
Kayak Bốn Hỗn hợp 500m Vòng loại
Canoe Đơn Nam 500m Vòng loại
Canoe Đôi Nữ 500m Vòng loại

13:00

-

14:00

 Kayak Đôi Hỗn hợp 500m Bán kết
Kayak Bốn Hỗn hợp 500m Bán kết
Canoe Đơn Nam 500m Bán kết
Canoe Đôi Nữ 500m Bán kết

15:00

-

16:00

 Kayak Đôi Hỗn hợp 500m Chung kết
Kayak Bốn Hỗn hợp 500m Chung kết
Canoe Đơn Nam 500m Chung kết
Canoe Đôi Nữ 500m Chung kết

Bóng chày nam
09:30 Singapore - Malaysia Vòng loại
10:00 Việt Nam - Indonesia Vòng loại
14:00 Thái Lan - Philippines Vòng loại

Xe đạp địa hình
09:30 Đổ đèo Nam Chung kết
09:30 Đổ đèo Nữ Chung kết

Thể dục dụng cụ
10:00 Floor Nam Vòng loại
10:00 Pommel Horse Nam Vòng loại
10:50 Rings Nam Vòng loại
10:50 Vault Nam Vòng loại
11:40 Parallel Bars Nam Vòng loại
11:40 Horizontal Bar Nam Vòng loại
15:00 Vault Nữ Vòng loại
15:00 Uneven Bars Nữ Vòng loại
16:00 Balance Beam Nữ Vòng loại
16:00 Floor Nữ Vòng loại

Bóng ném
13:00 Việt Nam – Philippines Vòng loại
17:00 Việt Nam – Singapore Vòng loại

Ju-Jitsu
09:00 Fighting -62kg Nam Vòng loại
09:00 Fighting -77kg Nam Vòng loại
09:00 Fighting -52kg Nữ Vòng loại
09:00 Fighting -63kg Nữ Vòng loại
09:00 Duo Show Nam Chung kết
09:00 Duo Show Nữ Chung kết
17:00 Fighting -62kg Nam Chung kết
17:00 Fighting -77kg Nam Chung kết
17:00 Fighting -52kg Nữ Chung kết
17:00 Fighting -63kg Nữ Chung kết

Cờ vua

09:00

12:00

 Thi đấu các nội dung Vòng loại

Taekwondo
09:00 Freestyle Poomsae – Individual Chung kết
10:00 Freestyle Poomsae – Individual Chung kết
11:00 Recognized Poomsae – Pair Chung kết
13:00 Recognized Poomsae – Team Chung kết
14:00 Recognized Poomsae – Team Chung kết
15:00 Freestyle Poomsae – Mixed Team Chung kết

Bi sắt
09:00 Bắn bi – Nữ Vòng loại 1
09:00 Đơn nữ Vòng loại 1
09:00 Đơn nam Vòng loại 1
10:30 Bắn bi – Nam Vòng loại 1
10:30 Đơn nữ Vòng loại 2
10:30 Đơn nam Vòng loại 2
13:00 Bắn bi – Nữ Vòng loại 2
13:00 Đơn nữ Vòng loại 3
13:00 Đơn nam Vòng loại 3
14:30 Bắn bi – Nam Vòng loại 2
14:30 Đơn nữ Vòng loại 4
14:30 Đơn nam Vòng loại 4
15:30 Bắn bi – Nam Bán kết
15:30 Bắn bi – Nữ Bán kết
15:30 Bắn bi – Nữ Bán kết
15:30 Bắn bi – Nam Bán kết
15:30 Đơn nam Bán kết
15:30 Đơn nữ Bán kết
15:30 Đơn nữ Bán kết
15:30 Đơn nam Bán kết
16:00 Đơn nữ Chung kết
17:00 Bắn bi – Nữ Chung kết
17:00 Bắn bi – Nam Chung kết
17:00 Đơn nam Chung kết

Tennis
09:00 Đồng đội Nam Vòng loại
09:00 Đồng đội Nữ Vòng loại

Polo
18:30 Thái Lan – Brunei Darussalam (2–4 Goals) Chung kết – Tranh HCV

Cầu mây
09:30 [Nam] Chinlone (Liên hoàn) Chung kết
09:30 [Nữ] Chinlone (Liên hoàn) Chung kết
11:00 [Nữ] Hoop Event Chung kết
12:20 [Nam] Hoop Event Chung kết
18:00 [Nam] Team Regu Vòng bảng – Bảng A
18:00 [Nữ] Team Regu Vòng bảng – Bảng B
