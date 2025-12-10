SEA Games ngày 10/12

Các nội dung đáng chú ý của Việt Nam

10/12 là ngày khai màn cho chiến dịch săn HC vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, với hàng loạt môn thi đấu chung kết.

Canoeing sáng cửa giành HC vàng với Nguyễn Thị Hương, người sẽ thi hai nội dung 500 m từng thống trị, dự kiến từ 15h. Taekwondo có 6 nội dung quyền (poomsae) từ 14h, nơi Việt Nam vẫn là ứng viên hàng đầu dù gặp sự cạnh tranh mạnh từ Thái Lan.

Bơi lội diễn ra các nội dung chung kết lúc 18h, nổi bật là Trần Hưng Nguyên ở 200 m hỗn hợp nam và các niềm hy vọng khác như Jeremie Lương, Nguyễn Quang Thuấn. Jujitsu chờ đợi Đào Hồng Sơn tạo dấu ấn ở hạng 62kg. Việt Nam còn hy vọng huy chương ở bi sắt, xe đạp địa hình và các nội dung phân hạng của cầu lông, cờ, esports. Bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân gặp Myanmar lúc 15h, còn các đội bóng rổ nam nữ 3x3 lần lượt gặp Philippines và Thái Lan.