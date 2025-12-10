Việt Nam giành 4 HC vàng trong ngày đầu SEA Games

Thái LanViệt Nam đoạt 4 HC vàng từ canoeing, taekwondo, bơi và bi sắt trong ngày thi chính thức đầu tiên tại SEA Games 33.

Ngày thi chính thức đầu tiên của SEA Games 33 khép lại với đủ cung bậc cảm xúc, từ niềm vui mở hàng huy chương đến những tranh cãi quanh công tác tổ chức và trọng tài, từ khoảnh khắc vỡ òa của VĐV trẻ đến nỗi buồn nuối tiếc của những người vừa chạm tới vinh quang kề bên.

Diệp Thị Hương (trái) và Nguyễn Thị Hương sau khi giành HC vàng canoeing thuyền đôi nữ 500m tại tỉnh Rayong, Thái Lan chiều 10/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Những điểm nhấn đáng nhớ về ngày thi 10/12 là huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam, chiến thắng áp đảo ở canoeing từ hai cô gái cùng tên, tuổi và quê quán, sự thống trị của Trần Hưng Nguyên trong bể bơi, và HC vàng đầu tiên cho một VĐV đã 51 tuổi như Nguyễn Văn Dũng ở môn bi sắt.

Mở đầu cho chuỗi cảm xúc ấy là huy chương đầu tiên từ môn võ jujitsu, nội dung biểu diễn đôi nữ, do Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích mang về. Hình ảnh hai cô gái hóa trang thành hình tượng "cương thi" (ma cà rồng Trung Quốc), với những vệt máu đỏ nơi khóe miệng và trán dính một "lá bùa" màu vàng gây chú ý cho các khán giả.

Hồng Ngọc và Ngọc Bích, tạinhà thi đấu Ronnaphakat của Học viện Không quân Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Phải đến buổi chiều, đoàn mới giành HC vàng đầu tiên, tại trung tâm huấn luyện Rowing và Canoeing của Hoàng gia Thái Lan. Ở chung kết thuyền đôi nữ 500m, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 06,486 giây, bỏ xa đội chủ nhà Thái Lan và Indonesia. Chiến thắng này đã được dự đoán từ trước, nhưng điều đáng chú ý là hai VĐV cùng tên Hương, 24 tuổi và quê ở Vĩnh Phúc.

Sau thành tích của canoeing, HC vàng đến liên tiếp với đoàn. Ở môn taekwondo đội Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp của Việt Nam gồm sáu võ sĩ Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình và Nguyễn Phan Khánh Hân trình diễn một bài thi gần như hoàn hảo để giành HC vàng. Nhưng cũng như canoeing, thành tích này không phải bất ngờ vì Việt Nam đã thống trị nội dung này bốn kỳ liên tiếp.

Hưng Nguyên đập mạnh xuống nước mừng chiến thắng bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam ở khu thể thao Huamark, thành phố Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Ở làn bơi, Trần Hưng Nguyên bảo vệ ngôi vô địch ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam. Sau khi rời khỏi đường bơi với kết quả 2 phút 02 giây 11, anh không giấu được cảm xúc: "Nỗ lực bao năm tháng đã được đền đáp", kình ngư 22 tuổi nói.

Đây đã là HCV thứ tư liên tiếp của Hưng Nguyên ở nội dung này, giúp anh tiếp tục giữ danh "Vua hỗn hợp Đông Nam Á". Qua bốn kỳ Đại hội, anh đã giành 9 HC vàng ở các nội dung, và con số đó có thể chưa dừng lại.

Ba HC vàng đầu tiên đều nằm trong kỳ vọng, còn HC vàng thứ tư lại là chuyện khác. Bi thủ 51 tuổi Nguyễn Văn Dũng từng bốn lần về nhì tại SEA Games, cuối cùng cũng bước lên bục cao nhất môn bi sắt, nội dung shooting cá nhân nam. Bức ảnh anh đứng trên bục với nụ cười và ánh mắt có phần nhẹ nhõm, đánh dấu chương mới cho sự nghiệp của VĐV lần thứ bảy dự đại hội.

Nguyễn Văn Dũng trên bục nhận HC vàng bi sắt ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan. Ảnh: Hiếu Lương

SEA Games thường đi kèm với các câu chuyện bên lề gây chú ý, và ngày 10/12 không phải ngoại lệ. Nổi bật là những tranh cãi xung quanh công tác tổ chức và tính công bằng. Ban tổ chức bị nhắc lỗi khi cập nhật bảng tổng sắp huy chương chậm. Một tình huống hài hước nhưng phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp xảy ra khi ban tổ chức dùng cùng một lá cờ Indonesia cho hai nước khác (Lào, Việt Nam) trên lịch đấu môn bóng rổ 3x3.

Tranh cãi còn nóng ở taekwondo, nơi đôi VĐV Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc sau khi để thua Singapore ở chung kết đã khiến lãnh đội Việt Nam quyết định khiếu nại. Họ cho rằng đối thủ mắc ba lỗi nhưng trọng tài bỏ qua.

Động thái tương tự cũng đến từ đoàn Philippines, khi Chủ tịch Ủy ban Olympic nước này Abraham Tolentino lên tiếng: "Thắng thua không quan trọng, nhưng trọng tài phải công bằng".

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines AbrahamTolentino trao đổi với trọng tài. Ảnh: Đức Đồng

Ở các nội dung biểu diễn quyền (poomsae), thang điểm và cảm nhận của trọng tài có tác động không nhỏ tới kết quả. Bất kỳ nghi ngờ nào về tính chính xác đều có thể gây hệ quả lớn cho kết quả. Cuối cùng, những khiếu nại của các đoàn đều bị bác bỏ.

Chuyện ân oán với thể thao Việt Nam còn kéo dài ở jujitsu, nơi Đào Hồng Sơn - nhà vô địch thế giới ở hạng 56kg - phải lên thi hạng 62kg. Bởi ban tổ chức cắt hạng cân sở trường của anh. Hậu quả là anh chịu thiệt về thể lực và chiều cao, rồi thua đậm đối thủ Thái Lan Mathuphan Naphat, nhà ĐKVĐ thế giới hạng 62kg.

Quang Dũng - Hoàng An