Thái Lan trở lại bằng trận đại thắng Brunei

Thông tin trước trận

- Sau loạt trận đầu, Thái Lan chưa có điểm và xếp thứ hai từ dưới lên. Họ chỉ hơn chính Brunei, đội thua Việt Nam 0-6. Indonesia đang xếp thứ hai, do kém chỉ số phụ so với Việt Nam. Singapore và Lào xếp hai vị trí tiếp theo do hòa nhau 0-0.

- Sau trận thua Indonesia, tinh thần cầu thủ Thái Lan đi xuống. HLV Nishino vì vậy quyết định huỷ buổi tập chiến thuật ngày 27/11, cho các cầu thủ tập gym và bơi ở khách sạn để giảm căng thẳng.

Thái Lan (xanh) đoạt HC vàng ở ba kỳ SEA Games gần nhất, nhưng năm nay đối diện với rất nhiều thách thức. Ảnh: Lâm Thỏa.

Nguyễn Tuấn - Quang Dũng