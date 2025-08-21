'Sẽ có những Samsung, Gucci Việt Nam nếu doanh nghiệp dám nghĩ lớn'

Hải PhòngDoanh nhân 30 tuổi Bùi Đức Huy cho rằng khi nhà nước dọn đường, doanh nghiệp dám minh bạch, dám nghĩ lớn, Việt Nam sẽ có những 'Samsung', 'Gucci' của riêng mình.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), vòng địa phương, khu vực Đồng bằng sông Hồng vừa được tổ chức tại Hải Phòng chiều 20/8. VPSF 2025 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, như một kênh đối thoại, chuyển hóa những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp thành khuyến nghị chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành, địa phương.

Bùi Đức Huy, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong (TP Hải Phòng), là một trong 200 đại biểu trẻ tham gia VPSF 2015 và không ngần ngại chia sẻ những hiến kế thẳng thắn.

Ông Bùi Đức Huy, Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Ông Huy cho rằng dù pháp luật ngày càng minh bạch, tình trạng mỗi tỉnh áp dụng luật một kiểu vẫn gây rối rắm. Ông đề xuất nhà nước ban hành một "Sổ tay pháp luật dành cho doanh nghiệp nhỏ" với cách áp dụng thống nhất trên cả nước, đồng thời công bố bảng so sánh mức độ cải cách của từng địa phương để tạo cạnh tranh lành mạnh.

Theo ông, doanh nghiệp gia đình là "tế bào đặc biệt của nền kinh tế" , chiếm hơn 70% doanh nghiệp tư nhân nhưng lại đối mặt với những thách thức như thiếu vốn, thiếu quản trị hiện đại và tâm lý ngại lớn, sợ minh bạch.

Ông đề xuất Nhà nước cần có chính sách ưu đãi thuế trong hai năm đầu khi doanh nghiệp gia đình chuyển đổi thành công ty, đồng thời hỗ trợ tiếp cận tín dụng. Về phía doanh nghiệp, ông khuyến nghị "cần mạnh dạn lập kế hoạch phát triển 5 năm, chuyên nghiệp hóa quản trị và đầu tư vào đào tạo thế hệ kế thừa.

Ông Huy tin rằng bộ tứ Nghị quyết (57, 59, 66, 68) chính là "bốn bánh xe đưa họ đi xa hơn, nhanh hơn và bền vững hơn". "Nếu doanh nghiệp dám minh bạch, dám đổi mới, dám nghĩ lớn, Việt Nam sẽ có những 'Samsung', 'Gucci' của riêng mình", ông Huy nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 68 (Ninh Bình), đề xuất một thay đổi tư duy quản lý cấp tiến. Ông nhấn mạnh việc chuyển từ "thể chế dễ quản lý" sang "thể chế dễ làm giàu". Điều này đồng nghĩa với việc nhà nước chỉ cấm những gì đã liệt kê và thay thế cơ chế tiền kiểm bằng hậu kiểm đối với các ngành nghề thông thường. Theo ông, cách tiếp cận này sẽ giảm chi phí tuân thủ, giải phóng sức sáng tạo và khuyến khích các mô hình kinh doanh mới.

Việc phân định rõ ràng giữa "gian lận, chiếm đoạt" và "sai sót nghiệp vụ hoặc rủi ro kinh doanh" là cần thiết. Ông Cường kiến nghị hạn chế hình sự hóa các vi phạm kinh tế mang tính thủ tục để doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Để thực thi hiệu quả, ông đề xuất thành lập tòa án kinh tế chuyên trách, giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng và bảo vệ quyền tài sản của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Như Kiên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lam Sơn Invest (Hưng Yên), chỉ ra rằng chi phí logistics tại Việt Nam đang chiếm 16–20% giá thành sản phẩm, cao hơn nhiều so với mức trung bình 10–12% của ASEAN. Vấn đề này khiến sức cạnh tranh của doanh nghiệp Hưng Yên và cả vùng bị giảm sút. Cụ thể, các doanh nghiệp phải phụ thuộc vào cảng Hải Phòng, Cái Lân, khiến chi phí vận tải tăng thêm 200–300 USD mỗi container.

Để giải quyết, ông đề xuất xây dựng Trung tâm logistics liên vùng tại Hưng Yên, gắn với Khu kinh tế tự do (FEZ) và các tuyến cao tốc. Quan trọng hơn, ông kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế liên kết logistics vùng Bắc Bộ để có chính sách ưu đãi về vốn, đất và thuế. Ông tin rằng, với những dự án hạ tầng lớn như tuyến đường ven biển hay cảng biển quốc tế 200.000 tấn, Hưng Yên sẽ trở thành cửa ngõ ra thế giới của miền Bắc.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, vòng địa phương, khu vực Đồng bằng sông Hồng được tổ chức tại Hải Phòng chiều 20/8. Ảnh: Lê Tân

Với kinh tế nông nghiệp, ông Nguyễn Như Kiên cho rằng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, mở rộng xuất khẩu và xây dựng thương hiệu địa phương gắn với truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn quốc tế là hai chiến lược sống còn.

Ông đề xuất Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí đầu tư công nghệ cho nông nghiệp thông minh và hỗ trợ chi phí đánh giá chứng nhận ban đầu cho vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế như GlobalGAP, Organic EU.

Đồng thời, ông nhấn mạnh việc xây dựng thương hiệu là chìa khóa để nông sản cạnh tranh. Ông kiến nghị triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ blockchain hoặc mã QR để minh bạch hóa quy trình sản xuất và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các chứng nhận quốc tế.

Theo ông Kiên, việc này không chỉ giúp nông sản Việt Nam thâm nhập các thị trường khó tính mà còn tạo hình ảnh nông nghiệp xanh. Ông tin rằng, với tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, cộng đồng doanh nghiệp trẻ sẽ giúp nông sản Việt Nam xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trên trường quốc tế.

Ban tổ chức cho biết, các ý kiến tại diễn đàn sẽ được phân tích, nghiên cứu, tổng hợp để đưa vào Sách trắng kinh tế tư nhân và Tuyên bố chung để trình lên Chính phủ vào tháng 9.

Lê Tân