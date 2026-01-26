Sắp đấu giá 25 thửa đất tại nơi từng trúng hơn 130 triệu đồng một m2

Hà NộiUBND xã Sơn Đồng sắp đấu giá 25 thửa đất tại khu xứ đồng Lòng Khúc - nơi từng có lô đất trúng hơn 133 triệu một m2, với mức cọc 50% giá khởi điểm.

Đất Hoài Đức đấu giá lại, giá khởi điểm tăng gấp đôi

Theo thông báo của đơn vị tổ chức, 25 thửa đất tại khu xứ đồng Lòng Khúc, xã Sơn Đồng (trước sáp nhập thuộc xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức) sẽ được đưa lên sàn đấu giá vào sáng 9/2. Các thửa đất có diện tích từ 74,75 đến 148 m2, được xây dựng nhà ở cao tối đa 4 tầng. Vị trí khu đất đấu giá nằm ở phía tây Hà Nội và cách trung tâm thủ đô trên 20 km.

Giá khởi điểm của 25 thửa đất từ 15,65 triệu đồng mỗi m2. Mức này gấp hơn hai lần so với phiên đấu giá hồi tháng 8/2024, bởi Hà Nội đã điều chỉnh bảng giá đất từ 2026.

Nửa cuối 2024, khu vực này từng là tâm điểm chú ý khi tổ chức các phiên đấu giá thu hút hàng trăm nhà đầu tư tham dự, trong đó có buổi kéo dài xuyên đêm, với mức trúng cao nhất trên 133 triệu đồng một m2. Bên cạnh đó, hàng loạt lô đất cũng được nhà đầu tư trả giá lên đến hơn 100 triệu đồng mỗi m2.

Hiện trạng các thửa đất đấu giá tại khu xứ đồng Lòng Khúc, xã Sơn Đồng, Hà Nội cuối 2024. Ảnh: Phạm Chiểu

Phiên đấu giá hôm 9/2 sẽ được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, tối đa 3 vòng. Ở vòng đầu tiên, mỗi m2 có bước giá là 55 triệu đồng, tăng thêm 2 triệu đồng tại vòng 2 và 3. Như vậy, mức tối thiểu để trúng một lô đất tại phiên đấu giá này khoảng 70,65 triệu mỗi m2 (bằng giá khởi điểm + bước giá tại vòng 1).

Để tham gia phiên đấu giá, nhà đầu tư cần đặt cọc số tiền tương ứng 50% tổng giá khởi điểm của mỗi thửa đất. Số này dao động từ 585 triệu đến 1,15 tỷ đồng tùy theo diện tích lô đất.

Đây cũng là mức đặt cọc tối đa theo Nghị quyết về xử lý vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất được ban hành đầu năm nay, nhằm ngăn các hành vi trục lợi, sai phạm, trong đó có việc bỏ cọc đấu giá đất. Trước đây, người tham đấu giá đất chỉ cần đặt cọc 5-20% tổng giá trị khởi điểm của thửa đất.

Hoạt động đấu giá đất vùng ven tại Hà Nội từng gây sốt nửa cuối năm 2024 với nhiều phiên ghi nhận mức trúng lên đến hàng trăm triệu mỗi m2. Tuy nhiên, năm ngoái, hoạt động đấu giá khá trầm lắng và các địa phương cũng ít tổ chức các buổi đấu giá hơn. Từ cuối 2025, một số xã tại Hà Nội đã lên kế hoạch đấu giá trở lại nhiều thửa đất.

