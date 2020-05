Sân bay đóng cửa, máy bay phải quay về

Một hãng hàng không giá rẻ nối lại dịch vụ từ Düsseldorf, Đức đến Sardinia, Italy nhưng buộc phải quay lại điểm xuất phát vì sân bay vẫn đóng cửa.

Chuyến bay EW9844 của Eurowings khởi hành trên chuyến bay dài 1.170 km đến sân bay Olbia vào sáng 23/5. Nhưng khi đã ở trong không phận Sardinia, cơ trưởng mới nhận thông báo từ kiểm soát không lưu rằng sân bay không mở cửa cho các chuyến bay thương mại. Trung tâm kiểm soát không lưu đề xuất cơ trưởng chuyển hướng tới Cagliari, cách sân bay Olbia hơn 190 km, theo báo Italy Corriere Della Sera. Tuy nhiên phi hành đoàn không muốn tốn thêm chi phí nên quyết định quay trở lại Düsseldorf.

Chuyến bay chỉ phục vụ hai hành khách Sardinia này kéo dài 4 giờ 10 phút. Cả hai hành khách trên chuyến bay đã được đặt lại vé.

Chiếc Airbus A320 bay vòng quanh sân bay với hy vọng được phép hạ cánh, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ảnh: Flight Radar.

Đại diện Eurowings cho biết: "Trong bối cảnh khủng hoảng do Covid-19, tình hình tại khắp các sân bay ở châu Âu rất căng thẳng. Lượng thông tin khổng lồ về giờ hoạt động hoặc đóng cửa sân bay thường bị thay đổi đột ngột, có những thay đổi hàng ngày trong quy định nhập cảnh ở các quốc gia khác nhau".

Hãng bay Đức cho rằng, lỗi liên lạc xảy ra do Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông Italy thông báo mở lại sân bay vào ngày 17/5, nhưng chính quyền các địa phương đã phản đối quyết định này. Sân bay Olbia Costa Smeralda hiện đóng cửa cho đến ít nhất ngày 2/6.

Những sân bay khác như Fiumicino của Rome, Malpensa của Milan hay tại Bologna, Palermo, Bari, và Turin vẫn hoạt động nhưng bị giới hạn. Từ 2/6, Italy sẽ khôi phục lại hoạt động hàng không dần dần, mở lại các đường bay giữa Rome và New York, giữa Milan và miền nam Italy cũng nhưng một số chuyến đến Tây Ban Nha.

