Sân bay Cà Mau đóng cửa để nâng cấp từ 30/10

Từ 30/10, sân bay Cà Mau sẽ tạm dừng khai thác một năm để mở rộng đường băng, đường lăn, sân đỗ và nhà ga, nâng công suất gấp 5 lần hiện nay.

Theo quyết định của Bộ trưởng Xây dựng, thời gian đóng cửa tạm thời của Cảng hàng không Cà Mau là từ 7h ngày 30/10/2025 đến hết ngày 31/10/2026. Cục Hàng không Việt Nam được giao công bố thông tin trên hệ thống thông báo tin tức hàng không, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tạm dừng hoạt động.

Sân bay Cà Mau. Ảnh: Anh Tú

Ngày 19/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khởi công dự án mở rộng, nâng cấp sân bay, với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026. Dự án hướng tới khả năng khai thác các loại tàu bay hiện đại như A320, A321 và tương đương.

Các hạng mục chính gồm xây dựng đường cất hạ cánh dài 2.400 m, rộng 45 m bằng bêtông xi măng; xây dựng đường lăn nối dài 128 m, rộng 15 m; sân đỗ có kết cấu đảm bảo tiếp nhận 3 vị trí đỗ cho máy bay A320/A321 và tương đương. Nhà ga hiện hữu sẽ được cải tạo, mở rộng, nâng công suất đạt 500.000 hành khách một năm và có thể tăng lên một triệu hành khách.

Sân bay Cà Mau được xây dựng từ thời Pháp, hiện có đường băng dài 1.500 m, rộng 30 m, chỉ đủ khai thác các loại máy bay nhỏ như ATR72 (90 khách) và Embraer E190 (124 khách). Nhà ga hiện tại công suất 200.000 khách mỗi năm.

Hiện sân bay chỉ khai thác đường bay Cà Mau - TP HCM bằng ATR72 với tần suất một chuyến mỗi ngày. Đường bay Hà Nội - Cà Mau bằng Embraer E190 do Bamboo Airways khai thác từ giữa năm 2023 nhưng đã tạm dừng sau thời gian ngắn.

Anh Duy