Sa Pa, Phú Quốc 'cháy' phòng dịp Tết

Các khách sạn tại Sa Pa, Phú Quốc và Đà Nẵng ghi nhận công suất hơn 90% khi lượng khách đặt chỗ tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

Khảo sát sáng 14/2 của Mustgo, nền tảng đặt phòng với hơn 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc, cho thấy Sa Pa tiếp tục là điểm đến hàng đầu dịp Tết Âm lịch nhờ khả năng dễ tiếp cận bằng xe cá nhân, gần Hà Nội. Phân khúc 3 sao đã đạt công suất khoảng 80% cho các ngày từ 18/2 đến 20/2 (mùng 2 tới mùng 4 Âm lịch), các ngày còn lại dao động khoảng 40-60%. Phân khúc 4-5 sao đắt khách hơn khi đạt 90% công suất phòng, một số cơ sở đã cháy phòng vào mùng 3 và mùng 4.

Phân bố khách nước ngoài và nội địa ở Sa Pa ngày càng được cải thiện khi tỷ lệ hai nhóm tương đương nhau.

Trước đó, dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố hôm 7/1 cũng chỉ ra Sa Pa là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025, xét theo lượng đặt phòng của du khách quốc tế trong 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này lý giải bởi sự gia tăng mạnh mẽ từ các thị trường Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Ấn Độ là thị trường dẫn đầu mức tăng tìm kiếm phòng với 207% - tiếp theo là Philippines (115%), Australia (104%) và Đài Loan (76%).

Tương tự Sa Pa, Hà Giang cũng là điểm du lịch vùng núi hút khách dịp Tết, đặc biệt từ sau mùng 2 Tết. Nhiều khách sạn ở các điểm dừng chân chính như Mèo Vạc, Đồng Văn đã bắt đầu "cháy phòng" từ mùng 2 và khuyến cáo du khách nên kiểm tra tình trạng phòng trước khi đi, tránh cảnh ngủ lều hoặc nửa đêm vẫn đi tìm phòng. Trong khi đó, Lô Lô Chải đã kín phòng tới khoảng mùng 8 Tết và mọi hoạt động đặt phòng qua trung gian được trưởng làng khuyến cáo "cẩn trọng, cần kiểm tra chéo".

"Cơn sốt" Phú Quốc chưa có dấu hiệu dừng lại khi hầu hết cơ sở lưu trú đã đạt trên 95%, phân khúc 4 sao ở trung tâm Dương Đông gần như không còn chỗ. Đại diện Wyndham Grand Phu Quoc - cơ sở lưu trú có lượng phòng lớn nhất đặc khu - cho biết tình trạng "cháy" phòng giống như Tết Dương lịch, chủ yếu khách nước ngoài, rất ít khách Việt.

Đồi chè Ô Quy Hồ, Sa Pa tháng 12/2025. Ảnh: Hoàng Trung Hiếu

Tại Quảng Ninh, dữ liệu của Mustgo chỉ ra khách Trung Quốc chiếm lượng lớn trong khi khách Việt còn ít. Lý do một phần do thời tiết miền Bắc dịp Tết không thuận lợi cho các hoạt động tắm biển. Công suất phòng chung của khu vực khoảng 40-60% và nhiều khách sạn đã bỏ khoản phụ thu lễ để kích thích đặt phòng.

Riêng 3 khu vực Yoko Onsen Quang Hanh và Legacy Yen Tu & Làng Nương Yen Tu ghi nhận công suất phòng cao, đa phần "cháy" phòng các giai đoạn 18-20/2.

Ở Hà Nội, khách du lịch chỉ chiếm thiểu số trong mùa Tết Nguyên đán, khu vực trung tâm ghi nhận công suất 50-60%, chủ yếu từ khách nước ngoài. Trong khi đó, các khách sạn ngoài trung tâm hiện chạy chương trình ưu đãi nhằm kích thích nhu cầu du xuân từ khách nội địa, công suất hiện đạt khoảng 50%.

Với khu vực miền Trung, Đà Nẵng vẫn là điểm đến hàng đầu, bất chấp giá vé máy bay tăng gấp đôi so với ngày thường. Dữ liệu của Mustgo cho thấy các khách sạn khu vực mặt biển đã đạt công suất khoảng 80-90%, hầu như không còn phòng từ mùng 2 tới mùng 4 Tết. Các cơ sở lưu trú khu vực trong thành phố có công suất phòng đạt trên 80% với các thương hiệu quốc tế nhờ tỷ lệ inbound (khách nước ngoài) chiếm 80%; công suất phòng đạt dưới 60% với các thương hiệu địa phương

Hội An chưa quá nhộn nhịp dịp Tết khi hiện mới đạt khoảng 50% công suất phòng.

Nhiều cơ sở lưu trú tại Huế đạt công suất phòng trên 90% trong các ngày cao điểm từ mùng 2 đến mùng 4 Tết. Theo Sở Du lịch TP Huế, địa phương có hơn 4.300 phòng lưu trú đạt công suất bình quân 67% trong cả kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Riêng phân khúc khách sạn 4-5 sao và các homestay khu vực trung tâm ghi nhận lượng đặt chỗ trên 90% từ mùng 2 đến mùng 4 Tết.

Ở phía nam, Phan Thiết là điểm đến biển được tìm kiếm nhiều nhất theo dữ liệu Booking công bố hôm 25/1. Dữ liệu của Mustgo cho thấy điều tương tự khi hầu hết cơ sở lưu trú đã đạt công suất khoảng 80%, riêng ngày mùng 3 và mùng 4 "cháy" phòng. Khoảng cách gần TP HCM, dễ tiếp cận bằng xe cá nhân cùng thời tiết nắng đẹp là những lý do Phan Thiết luôn ghi nhận lượng khách lớn vào dịp cao điểm.

Hành khách làm thủ tục tại cảng hàng không Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

So với cùng kỳ năm 2025, khu vực Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP HCM) có phần khởi sắc hơn khi nhiều khách sạn đã hết phòng vào mùng 3 và mùng 4 Tết; các ngày khác dao động 70-80%.

Tương tự, Đà Lạt - điểm đến quen thuộc với khách phía nam - cũng gần như kín phòng vào cao điểm mùng 3 tới mùng 4 Tết; các ngày khác đạt 85-90%.

Hoài Anh