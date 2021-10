Thành phố Dĩ An quy tụ nhiều khu công nghiệp lớn như Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Tân Bình, 2 trung tâm cảng IDC và hệ thống cảng, kho bãi lớn. Đồng thời, Dĩ An có lợi thế nằm giữa 4 thành phố lớn, gồm: Thuận An, Thủ Dầu Một, Biên Hoà và Thủ Đức. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông được triển khai đồng loạt trên địa bàn như: Dự án chỉnh trang tuyến phố trung tâm Nguyễn Thị Khắp; Nâng cấp và mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ Miếu ông Cù đến nút giao Sóng Thần); Xây dựng đường Bắc Nam 3, tuyến đường Vành đai Đông Bắc 2, đường trục chính Đông Tây, đường nối khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B vào đường Mỹ Phước - Tân Vạn – Nhơn Trạch, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Dĩ An… Do đó, bất động sản khu vực này sẽ càng tăng giá trị.