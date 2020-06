Các nút bấm chronograph cũng góp phần đưa diện mạo Royal Oak Offshore trở thành chiếc đồng hồ thể thao khác biệt bởi vật liệu sử dụng có tên là Therban, có khả năng chống nước cao ở độ sâu 100m, nhất là chịu được nước nóng và luồng hơi nước mạnh. Therban được tập đoàn Bayer bắt đầu nghiên cứu năm 1975 và ra mắt năm 1986. Đây là vật liệu có thể chịu mức biến nhiệt từ - 45 độ C cho tới 165 độ C, giới hạn cao nhất 180 độ C.



Từ cao su rồi tới Therban để tăng hiệu suất cho đồng hồ, đi cùng kích thước lớn, thiết kế xù xì như sẵn sàng lao vào bất kì môn thể thao hay cuộc chinh phạt nào, Royal Oak Offshore đã mở ra khái niệm những chiếc đồng hồ thể thao đích thực luôn theo chủ nhân trong mọi hoạt động chứ không chỉ sinh ra để được nâng niu.