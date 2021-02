Charles Rolls (1877-1910) xuất thân trong giới thượng lưu ở London (Anh), là con trai của Đệ nhất Nam tước và Công nương Llangattock. May mắn sinh trưởng trong tầng lớp quý tộc, Rolls có cơ hội được học tập trong những ngôi trường danh tiếng như Cao đẳng Eton, nơi ông bắt đầu niềm đam mê với kỹ thuật.



Năm 1894, Charles Rolls nhập học ngành cơ khí và khoa học ứng dụng tại Cao đẳng Trinity, Cambridge. Tại đây, ông giành chiến thắng trong giải đua xe đạp, mua cho mình chiếc Peugeot 3,75 hp, chiếc xe quyền thế bậc nhất lúc bấy giờ. Bởi niềm đam mê mãnh liệt với kỹ thuật, hay mày mò những cỗ máy cơ khí, Charles Rolls được đặt một biệt danh kì lạ đó là “Dirty Rolls” - Rolls dơ bẩn.



Khi rời trường đại học, Charles Rolls đã là một tay lái cừ khôi, từng phá kỉ lục tốc độ thế giới tại Dublin năm 1903 với chiếc Mors 30 mã lực, đạt hơn 133 km/h. Tuy nhiên, vì thiết bị đo lường không được chấp nhận nên ông bị từ chối kết quả.



Sau đó, để tài trợ cho những hoạt động thể thao yêu thích, Charles Rolls đã thành lập một trong những đại lý xe hơi đầu tiên ở Anh cùng người bạn Claude Johnson, mang tên C. S. Rolls & Co vào năm 1903. Không chỉ có niềm đam mê xe hơi thuần túy, “tay chơi” Charles Rolls còn là một nhà kinh doanh nhạy bén. Công ty từng bước gây dựng tên tuổi trong nước với mảng nhập khẩu và phân phối xe Peugeot từ Pháp.