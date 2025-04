Range Rover Velar 2025 - chất sang của sự đơn giản

Nhà thiết kế, kỹ sư của hãng xe sang Anh quốc làm mọi thứ cầu kỳ nhất cung cấp cho người dùng những thứ giản đơn nhưng tinh tế nhất.

Đầu tháng 4 tại Hà Nội, thời tiết ẩm ương với lượng bụi mịn khổng lồ quẩn quanh không khí, độ ẩm cao, nhiệt độ 24-25 độ không rõ nên gọi là ấm hay lạnh, chùm ánh nắng yếu ớt cố len qua những đám mây khổng lồ chỉ để chứng tỏ rằng "bây giờ là ban ngày". Wow, thật là điều kiện tuyệt vời cho virus, vi khuẩn phát triển và làm khổ những người có hệ hô hấp nhạy cảm. Điều mong muốn là bỏ lại công việc, bước qua "cánh cửa thần kỳ" như của Doraemon để xuất hiện tại bãi biển đầy nắng, gió đâu đó Mũi Né, Phú Quốc. Nhưng công việc, gia đình không cho phép làm điều đó. Có một cách dễ hơn, bước qua cánh cửa của Range Rover Velar.

Hai thế giới khác nhau giữa bên ngoài và bên trong sẽ chứng minh ngay giá trị của chiếc xe hơn 4 tỷ đồng. Tần suất hắt hơi sẽ giảm dần, cơ thể cảm nhận rõ hơn vị "trong" của không khí. Nếu có thêm một bản nhạc du dương từ hệ loa cao cấp Meridian, chẳng mấy chốc bạn có thể ngủ ngon lành ở ghế sau nếu đã quá mệt. Trong khi đó, trên màn hình trung tâm hiển thị chỉ số bụi mịn PM2.5 bên ngoài 84, và bên trong chỉ là số lẻ: 4.

Trong một thế giới mà các hãng xe cố gắng tìm đủ cách tạo hình lạ lẫm, phức tạp, phá vỡ những quy tắc về hình học cơ bản để tạo dấu ấn riêng cho mỗi lần nâng cấp thiết kế, thì Range Rover là người lội ngược dòng. Không có quá nhiều hình khối từ ngoài vào trong của Velar, và đều là hình học cơ bản: chữ nhật, thang, bình hành gắn vào nhau vừa khít, gọn gàng.

Ngồi trong Velar, ngoài việc tìm hiểu cách sử dụng các chức năng, người lái và đặc biệt hành khách sẽ không bị sao nhãng bởi những mảng miếng tạo hình thừa thãi. Nếu ngồi ghế sau, bạn có thể nhắm mắt và tận hưởng vì khả năng tối ưu không gian và tập trung vào trải nghiệm di chuyển.

Lợi thế trong cách tạo hình này là không bao giờ cũ. So sánh những chiếc Range Rover 10 năm trước tới nay, người ta sẽ tìm thấy sự khác biệt, chứ hiếm khi thấy rằng bản 2015 đã cũ. Bởi lẽ, hình học cơ bản là cốt lõi phát triển của mọi thiết kế, nên qua bao lâu thì cốt lõi vẫn nằm đó.

Tuy nhiên việc tập trung vào đường nét cơ bản cũng đặt ra thách thức lớn cho các nhà thiết kế của Land Rover. Làm thế nào vẫn là cặp đèn pha hình bình hành như ở phiên bản mới phải khác biệt với phiên bản cũ? Câu trả lời trên Velar 2025 là dáng đèn vẫn thế, nhưng đường đèn ban ngày đã thay đổi chút, cùng với đó họa tiết trên lưới tản nhiệt cũng đổi từ lục giác sang hình chữ nhật. Trong khi đó ở nội thất, màn hình ở bệ tỳ tay không còn, tất cả chức năng giờ đây được điều khiển bằng màn hình trung tâm cảm ứng 11,4 inch, bề mặt cong nhẹ. Cabin vì thế trông gọn gàng, bớt rườm rà hơn. Tạo hình các chấu của vô-lăng cũng tinh chỉnh để phù hợp với kích thước cỡ nhỏ, tay lái vì thế vừa vặn và đỡ nặng nề.

Dáng vẻ của Velar cũng như các dòng Range Rover tập trung vào sự bề thế và nét sang trọng điềm tĩnh kiểu phớt Ăng-lê, và kiểu vận hành của Velar cũng đồng điệu với dáng vẻ. Nếu ai đó nghĩ rằng với cái giá 4 tỷ cho một chiếc xe sang, những gì nhận được là nhịp nhấn ga mạnh dính lưng, xe lết bánh ken két tạo khói trong trường đua, hay ngược lại là sự êm ái bồng bềnh như thảm bay, thì sẽ không có trên Velar. Thứ mà sự kết hợp của hệ truyền thống, khung gầm trên chiếc SUV cỡ nhỏ trả cho người trên xe là sự vừa vặn, đáng tin và nền tảng công nghệ để có thể chinh phục nhiều loại địa hình.

Với cỗ máy 2.0 tăng áp cho công suất 250 ps (247 mã lực), mô-men xoắn 365 Nm của bản P250 Dynamic SE trong bài, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Velar chính là một "anh chàng thư giãn". Từng ấy sức mạnh là vừa đủ để mỗi nhịp mớm ga là xe bắt tốc lao về phía trước không cần cố gắng. Nhưng không phải tăng tốc kiểu "ăn tươi nuốt sống" đối thủ trong trường đua, mà ở mức "như vậy là đủ rồi, bạn không muốn buồn nôn đâu".

Nếu muốn xe hỗn hơn một chút, tài xế có thể chủ động lựa chọn chế độ Dynamic. Nhưng đúng như cái tên, không phải Sport, là Dynamic. Không phải là thể thao, chỉ là năng động hơn mà thôi. Những nhịp đảo làn gắt ở tốc độ cao sẽ khiến hệ thống treo phải làm việc vất vả hơn, và khả năng dập tắt dao động sẽ chậm hơn. Nhưng nếu lựa chọn hệ thống treo khí nén với tính năng thích ứng Adaptive Dynamics, tài xế sẽ tự tin hơn để lái phong cách thể thao.

Một thân hình vuông vức, bề thế nhưng vẫn uyển chuyển không phù hợp để nhồng lên như gã thanh niên mới lớn. Tất nhiên mong muốn của người dùng là vô cùng, vì vậy còn có những biến thể P340, P400e với động cơ hybrid. Nhưng tốt nhất, nếu vẫn muốn lái xe thể thao phấn khích, hãy giữ lại tiền và tìm tới showroom của Porsche, hỏi chiếc Macan. Velar không ưu tiên cung cấp những thứ đó.

Range Rover Velar 2025 Velar vận hành tại Hà Nội. Video: Minh Quân

Đổi lại, thứ được dồn nhiều nguồn lực là các chế độ lái địa hình, vốn là DNA trứ danh của hãng. Xe có sẵn các chế độ địa hình như Grass/Gravel/Snow (cỏ/sỏi/tuyết), Mud/Ruts (bùn), Sand (cát). Việc của tài xế là xác định đúng địa hình và chọn đúng chế độ trên màn hình. Còn lại, xe sẽ chủ động thay đổi tỷ lệ truyền động giữa các trục rồi vi sai, hệ thống treo, động cơ, hộp số, kiểm soát lực kéo... để thích ứng. Tài xế chỉ làm một việc cho tốt là giữ lái, còn lại đã có xe lo.

Sự thư giãn của Velar còn tới từ các công nghệ an toàn và hỗ trợ vận hành. Không cần kể tên loạt ADAS bởi những thứ này đã xuất hiện đại trà ngay ở những chiếc xe 600 triệu đồng. Có những thứ nhỏ thôi nhưng tần suất sử dụng và tầm quan trọng còn lớn hơn. Ví như màn hình hiển thị camera 3D 360 độ sắc nét như video chất lượng cao trên Youtube, và quan trọng hơn tài xế có thể xoay các góc khác nhau để kiểm soát không gian xung quanh. Một em bé chơi sát đầu xe, một rổ trứng của bà cụ ở phiên chợ cóc lối về nhà... là những tình huống có thể diễn ra hàng ngày, và nếu không thể quan sát, phiền phức sẽ khó hình dung.

Với mức giá trải 4,079-5,149 tỷ đồng, Velar là một lựa chọn dễ gần, trẻ trung và năng động hơn so với các đàn anh "thùng to" hay Sport, nhưng vẫn còn nguyên giá trị hình ảnh Range Rover tại Việt Nam, vốn thường được ghi nhận ở tầm cao hơn so với Mercedes hay BMW, Audi, Lexus, ngang hàng với Porsche dù không cùng triết lý.

Đức Huy