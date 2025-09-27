Ra mắt sách về ngành Bưu chính Viễn thông và Khoa học Công nghệ

Kỷ yếu về 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ là cuốn sách đặc biệt, ghi lại chặng đường phát triển và đóng góp nổi bật trong lĩnh vực.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm ngày 29/9 ở Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ giới thiệu cuốn sách mang tên "Bộ Khoa học và Công nghệ: Kế thừa lịch sử, hướng tới tương lai - 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ".

Ấn phẩm có bìa đỏ, do Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông biên soạn và phát hành, gồm 208 trang.

Bìa sách về ngành Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ. Ảnh: MST

Nội dung kỷ yếu được xây dựng công phu, hệ thống, nhằm tái hiện chặng đường hình thành, phát triển và trưởng thành của hai ngành trọng yếu. Từ những ngày đầu gian khó, vượt qua thử thách chiến tranh, đến những bước tiến mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, cuốn sách khắc họa rõ nét vai trò lịch sử cũng như tầm vóc hiện tại của hai ngành.

80 năm qua, ngành Bưu chính Viễn thông được ghi nhận là "mạch máu thông tin" của đất nước, bảo đảm kịp thời, chính xác phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Trải qua nhiều giai đoạn, ngành liên tục đổi mới để trở thành hạ tầng thiết yếu của xã hội hiện đại, nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia.

Trong khi đó, ngành Khoa học và Công nghệ với 66 năm phát triển được khẳng định là "động lực then chốt" thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Những thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế.

Sách kỷ yếu sẽ được trưng bày tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ, ngày 29/9. Ảnh: MST

Theo lời giới thiệu, cuốn sách không chỉ là sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, nhà khoa học, kỹ sư, mà còn là nguồn tư liệu quý để người đọc hiểu rõ hơn giá trị, vai trò của hai ngành trong lịch sử. Đây cũng là thông điệp về quyết tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc kế thừa, phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Theo Phó chánh Văn phòng Đồng Hải Hà, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ dành một gian trưng bày cuốn kỷ yếu tại khu vực triển lãm của sự kiện. Các cuốn sách sẽ được xếp thành hình số 80 - biểu tượng cho hành trình lịch sử đã qua và cũng là dấu mốc để hướng tới tương lai.

Trọng Đạt

