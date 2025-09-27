Lễ kỷ niệm 80 năm Bưu chính Viễn thông và 66 năm Khoa học và Công nghệ diễn ra ngày 29/9

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông và 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân thế hệ đi trước và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều 29/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 2.700 người.

Theo Phó chánh Văn phòng Bộ Đồng Hải Hà, chương trình dự kiến có sự hiện diện và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Khách mời phần lớn là cán bộ hai ngành qua các thời kỳ, trong đó gần 2.000 đại biểu đã nghỉ hưu. Đây được coi là dịp hội ngộ của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ, những người đã gắn bó với chặng đường phát triển của ngành.

Không gian trưng bày tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học Công nghệ. Ảnh: MST

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 80 năm hình thành và phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông, đồng thời tôn vinh 66 năm đóng góp của ngành Khoa học Công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, khơi dậy tinh thần đổi mới trong giai đoạn mới, khi hai ngành hợp nhất và cùng đảm nhận vai trò trụ cột trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh phần lễ trang trọng trong hội trường, hoạt động triển lãm cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị công phu nhằm tái hiện toàn bộ dòng chảy lịch sử của hai ngành.

Khu trưng bày hình ảnh, thành tựu và hiện vật được thiết kế theo từng giai đoạn, cho thấy quá trình trưởng thành, từ những năm đầu kháng chiến, thời kỳ bao cấp đến giai đoạn đổi mới, mở cửa và hội nhập. Các poster, ảnh, hiện vật mang đến cho người tham dự cảm giác được sống lại với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành.

Một điểm nhấn khác là khu vực bảo tàng số. Tại đây, cơ sở dữ liệu hơn 162.000 cán bộ của ngành qua các thời kỳ được số hóa, cho phép khách mời tra cứu thông tin về bản thân, đồng nghiệp hay lãnh đạo từng công tác. Theo ban tổ chức, đây là cách để mỗi người tìm lại một phần ký ức gắn bó với ngành.

Triển lãm cũng dành riêng một không gian tưởng niệm các liệt sĩ ngành Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ. Thông tin của hơn 10.000 liệt sĩ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, cùng thông tin về các nghĩa trang trên cả nước. Đây là điểm đặc biệt bởi trong các ngành ngoài quân đội, Bưu chính Viễn thông và Khoa học Công nghệ có số lượng cán bộ, chiến sĩ hy sinh nhiều nhất trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Triển lãm cũng trưng bày bộ tem kỷ niệm 80 năm, cùng "sách vàng" ghi lại nhân vật, sự kiện và hình ảnh qua các giai đoạn phát triển. Các cuốn sách được sắp đặt theo hình số 80 - biểu trưng cho hành trình lịch sử, cũng như lời nhắc nhở về những cột mốc mới mà ngành hướng tới trong tương lai. Tem và sách vàng đều là biểu tượng quen thuộc gắn liền với truyền thống của ngành Bưu chính Viễn thông, nay được tái hiện trong ngày kỷ niệm.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương Ảnh: Doãn Mạnh

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết đây là lễ kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt khi hai Bộ đã hợp nhất. "Tập thể lãnh đạo Bộ rất quan tâm đến sự kiện để tri ân các thế hệ đi trước", ông nói.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của tập thể Bộ và cá nhân Bộ trưởng.

Với quy mô hàng nghìn đại biểu, lễ kỷ niệm là dấu mốc quan trọng, không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển của hai ngành mà còn tạo động lực mới để ngành Bưu chính Viễn thông và Khoa học và Công nghệ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong tiến trình hội nhập và chuyển đổi số.

Trọng Đạt - Ngô Hà

