Quốc lộ 13 trước khi được mở rộng gấp 2-3 lần

Quốc lộ 13 đoạn qua cầu vượt Bình Lợi và Bình Triệu là tuyến chính dẫn vào trung tâm TP HCM, hiện kẹt xe nghiêm trọng do cầu Bình Triệu thi công nâng cấp.
Sở Xây dựng đã trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt dự án và giao các đơn vị liên quan phối hợp để đảm bảo tiến độ. Đây là một trong các dự án nâng cấp đường hiện hữu của TP HCM theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Dòng xe trên quốc lộ 13 đoạn trước cầu Bình Triệu.
Dự án có tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng, trong đó hơn 14.600 tỷ từ ngân sách thành phố cho dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Phần còn lại hơn 6.200 tỷ đồng do nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng), với thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 18 năm 4 tháng.
Xe nhích từng chút trên cầu Bình Triệu vào giờ cao điểm.
Theo Sở Xây dựng, năm nay dự án sẽ hoàn tất việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án thành phần 2, khởi công quý IV/2026 và hoàn thành sau hai năm. Khoảng 1.055 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó hơn 200 hộ phải giải tỏa toàn bộ.
UBND phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ) cho biết đã đo đạc, kiểm đếm toàn bộ nhà đất trong phạm vi dự án, xác minh pháp lý hơn 830 hồ sơ. Dự kiến tháng 12 sẽ chi trả bồi thường cho các trường hợp bị thu hồi đất.
Trên tuyến, cầu Vĩnh Bình (bao gồm cả phần đường đầu cầu thuộc tỉnh Bình Dương cũ) cũng được nâng cấp mở rộng. Ngoài mở rộng mặt đường, khoảng 3,2 km ở giữa tuyến sẽ xây dựng đi trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe, hai bên là đường song hành.
Đoạn qua cầu Đúc Nhỏ có 4 làn xe, tấp nập xe chạy. Đây là một trong những "nút cổ chai" trên tuyến, vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn ứ.
Quốc lộ 13 dài hơn 140 km, nối TP HCM với Bình Dương và Bình Phước. Đây là trục giao thông chính ở cửa ngõ đông bắc thành phố, thường xuyên ùn tắc do đi qua khu dân cư đông và kết nối bến xe Miền Đông cũ. Ngoài tuyến này, TP HCM còn xúc tiến ba dự án BOT nâng cấp quốc lộ 1, 22 và trục Bắc - Nam.
Đoạn khởi công từ cầu Bình Triệu đến khu vực gần cổng chào Vĩnh Phú. Đồ họa: Khánh Hoàng
Thanh Tùng