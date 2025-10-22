Quốc lộ 13 trước khi được mở rộng gấp 2-3 lần

Quốc lộ 13 đoạn qua cầu vượt Bình Lợi và Bình Triệu là tuyến chính dẫn vào trung tâm TP HCM, hiện kẹt xe nghiêm trọng do cầu Bình Triệu thi công nâng cấp.

Sở Xây dựng đã trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt dự án và giao các đơn vị liên quan phối hợp để đảm bảo tiến độ. Đây là một trong các dự án nâng cấp đường hiện hữu của TP HCM theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).