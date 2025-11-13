Quốc hội cho phép dùng hơn 23.800 tỷ đồng để trả lương cơ sở năm 2026

Chính phủ được phép sử dụng 23.839 tỷ đồng của ngân sách địa phương còn dư năm nay để thực hiện tăng lương cơ sở năm sau.

Chiều 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 với hơn 88% đại biểu tán thành.

Theo Nghị quyết, thu ngân sách năm 2026 là hơn 2,5 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1,22 triệu tỷ và 1,3 triệu tỷ đồng từ địa phương. Năm sau, tổng chi ngân sách dự kiến 3,15 triệu tỷ đồng. Như vậy, mức bội chi khoảng 605.800 tỷ đồng, tương đương 4,2% GDP.

Quốc hội cho phép Chính phủ sử dụng 23.839 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương và chuyển sang dự toán 2026 để thực hiện tăng lương cơ sở.

Hiện mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng mỗi tháng, áp dụng từ 1/7/2024, sau khi tăng từ 1,8 triệu đồng. Việc điều chỉnh này là bước đầu trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27, tác động đến hơn 3 triệu người hưởng lương từ ngân sách.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 13/11. Ảnh: Media Quốc hội

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ rà soát tình hình sử dụng nguồn ngân sách Trung ương đã giao cho các Bộ, cơ quan, địa phương để thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, công chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Trường hợp năm 2025 không dùng hết, Chính phủ cần thu hồi, hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương, theo Nghị quyết.

Cùng với đó, Chính phủ được phép mở rộng việc dùng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng... Từ năm 2026, Quốc hội giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy này để đảm bảo cải cách tiền lương, cũng như các khoản phụ cấp, thu nhập.

Trước đó, thảo luận tại kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng lương sớm từ đầu năm sau, thay vì mốc 1/7/2026 để chia sẻ khó khăn với đội ngũ công chức, viên chức sau sáp nhập các đơn vị hành chính với khối lượng công việc lớn hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ tăng thu, tiết kiệm chi để trình phương án tăng lương sớm ngay từ 1/1/2026.

Cũng theo Nghị quyết của Quốc hội, năm tới, tổng nhu cầu huy động của ngân sách là 985.784 tỷ đồng, tăng thêm hơn 149.800 tỷ so với dự toán 2025. Trong đó, vay để bù đắp bội chi hơn 606.000 tỷ và trả nợ gốc khoảng 379.645 tỷ đồng.

Quốc hội cũng yêu cầu trong dự toán ngân sách 2026 tiết kiệm 5% chi đầu tư để bổ sung cho công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời, Chính phủ cũng cần tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương) để bổ sung chi cho an sinh xã hội.

Anh Tú