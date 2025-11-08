Thủ tướng: Tăng thu, tiết kiệm chi để đề xuất tăng lương trong năm 2026

Chính phủ sẽ đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có nguồn kinh phí trình cấp có thẩm quyền quyết định tăng lương, phụ cấp, trợ cấp ngay trong năm 2026.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là định hướng lớn trong điều hành ngân sách, nhằm đáp ứng mong mỏi của cán bộ, công chức, viên chức. Trước đó, khi giải trình tại Quốc hội ngày 30/10, người đứng đầu Chính phủ cho biết đang xem xét xin ý kiến rút ngắn thời điểm tăng lương sớm hơn mốc 1/7/2026.

Tại nghị trường, nhiều đại biểu kiến nghị tăng lương sớm để chia sẻ khó khăn với đội ngũ công chức, viên chức. Đại biểu Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, cho rằng cán bộ ở cơ sở sau sáp nhập địa giới hành chính phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn, song thu nhập không tăng, thậm chí giảm do chi phí sinh hoạt và đi lại cao. Ông đề nghị Chính phủ và Quốc hội xem xét điều chỉnh lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026 thay vì giữa năm, để cán bộ đủ sống mà yên tâm cống hiến.

Hiện mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2024, sau khi tăng từ 1,8 triệu đồng (Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương). Việc điều chỉnh này là bước đầu trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 3 triệu người hưởng lương từ ngân sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 8/11. Ảnh: Nhật Bắc

Cũng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh. Các tỉnh, thành cần sớm khởi công gần 100 trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở xã biên giới.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí đủ cán bộ có năng lực, đồng thời hoàn thiện kết nối dữ liệu và quy trình hành chính.

Về khắc phục hậu quả bão lũ, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ nhà ở, khôi phục hạ tầng và thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chuẩn bị vốn cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; yêu cầu các địa phương ven biển khẩn trương thực hiện giải pháp gỡ thẻ vàng IUU; đồng thời nhấn mạnh TP Cần Thơ phải sớm hoàn tất mua hai máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, không để kéo dài thêm khi việc này ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh.

Vũ Tuân