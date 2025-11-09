Quảng Trị có 14 dự án giải ngân 0 đồng

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị yêu cầu 11 chủ đầu tư của 14 dự án có tỷ lệ giải ngân 0% kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong vừa có văn bản gửi sở, ngành, UBND xã, đặc khu và các chủ đầu tư về việc kiểm điểm trách nhiệm giải ngân thấp, đồng thời đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Theo báo cáo, đến hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Trị thấp hơn mức trung bình cả nước. Kho bạc Nhà nước khu vực 12 cho biết, hiện có 14 dự án do 11 đơn vị làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 1.760 tỷ đồng, chưa giải ngân được đồng nào.

Trong số này, dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, có vốn lớn nhất là 1.600 tỷ đồng. Tiếp đó là dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh, vốn gần 54 tỷ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với quốc lộ 1, vốn 24 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư chưa giải ngân được đồng nào. Ảnh: Đắc Thành

Hai dự án có vốn nhỏ nhất (mỗi dự án 5 tỷ đồng) là cải tạo, nâng cấp vỉa hè và hệ thống điện chiếu sáng đoạn qua trụ sở phường Quảng Long, phường Ba Đồn làm chủ đầu tư và đường vào di tích danh thắng núi Thần Đinh, xã Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, 41 dự án khác với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng mới giải ngân được dưới 20%. Dự án có vốn lớn nhất là đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng – Cửa Việt, tổng vốn 436 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, mới giải ngân hơn 11 tỷ đồng (2,6%).

Kế đến là dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, vốn 284 tỷ đồng, giải ngân 31 tỷ đồng (hơn 10%).

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, Sở Tài chính làm chủ đầu, vốn 284 tỷ đồng, giải ngân được 31 tỷ đồng, chiếm hơn 10%. Ảnh: Đắc Thành

Dự án có vốn nhỏ nhất là cải tạo cảnh quan hồ Sắc Tứ, thị trấn Ái Tử, do Ban Quản lý phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp Triệu Phong thực hiện, vốn 5,5 tỷ đồng, giải ngân 150 triệu đồng (2,7%).

Tỉnh Quảng Trị đánh giá, nhiều dự án có kế hoạch vốn lớn nhưng tiến độ chậm, khiến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh thấp, nằm trong nhóm bị Thủ tướng phê bình.

Chủ tịch tỉnh cho biết thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi số vốn chưa giải ngân vẫn rất lớn. Ông yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và nguyên nhân chậm trễ; đồng thời đề ra giải pháp khắc phục ngay để đẩy nhanh tiến độ.

Các chủ đầu tư phải thực hiện nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn lần đầu trước ngày 15/11. Nếu đến hạn vẫn không giải ngân, đơn vị liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Trần Phong cũng yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, tránh dồn khối lượng nghiệm thu vào cuối năm. "Trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn mà không thuộc nguyên nhân khách quan, dẫn đến bị hủy dự toán, mất vốn, chủ đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh", ông Phong nhấn mạnh.

