Quảng Ninh muốn khởi công đường sắt tốc độ cao nối Hà Nội vào tháng 3

Bí thư Quảng Ninh Quảng Minh Cường yêu cầu đảm bảo khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long do VinSpeed đầu tư vào đầu tháng 3.

Tại cuộc họp hôm 29/1 về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, Bí thư Quảng Ninh Quản Minh Cường đánh giá đây là dự án hạ tầng trọng điểm, có ý nghĩa kết nối liên vùng.

Theo đó, dự án sẽ giúp hình thành hành lang vận chuyển đường sắt hiện đại giữa Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tuyến cũng sẽ kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt tốc độ cao quốc gia.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bí thư Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao này vào tháng 3.

Tại báo cáo đánh giá tác động môi trường công bố tháng 11/2025, VinSpeed đề xuất tổng mức đầu tư cho dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khoảng 138.930 tỷ đồng, tương đương gần 5,3 tỷ USD. Công ty dự kiến dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý IV/2025, thi công trong 24 tháng. Dự án có thể chạy thử vào cuối năm 2027 và vận hành thương mại từ quý I/2028.

Dự án đường sắt này dài khoảng 120 km, đi qua địa phận 22 xã, phường của 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến đường sắt sẽ có khổ rộng 1.435 mm, điện khí hóa.

Điểm đầu tuyến là Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Sau đó tàu sẽ chạy qua các ga Gia Bình (Bắc Ninh), Yên Tử (Quảng Ninh) và kết thúc tại ga cuối Hạ Long nằm ở khu công viên rừng, phường Tuần Châu. Tốc độ thiết kế của tuyến mỗi giờ là 350 km, trong đó đoạn qua Hà Nội 120 km.

Doanh nghiệp họ Vingroup lên kế hoạch giai đoạn 2028-2035 sẽ khai thác 4 đoàn tàu với 16 toa và nâng lên 8 tàu (32 toa) tới 2050. Các đoàn tàu này có thể vận hành 18 giờ mỗi ngày (5h-23h). Trong những năm đầu khai thác, Vinspeed dự kiến thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu là 60 phút và rút ngắn xuống còn 30 phút từ năm 2030.

Công ty VinSpeed được tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5/2025, hoạt động chính về xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe... Ông Vượng sở hữu 51% cổ phần của công ty này, hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người giữ 1%. Vingroup, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) và các bên liên quan khác nắm giữ số vốn còn lại. Hiện tại vốn điều lệ công ty là 15.000 tỷ đồng.

Anh Tú