Quân nhân, xe pháo hợp luyện tại quảng trường Ba Đình

- 20h hôm nay, buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra tại quảng trường Ba Đình.

- Dàn pháo lễ sẽ khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình.

- Thành phần hợp luyện gồm: Hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

- Từ hơn 13h, các khối bắt đầu di chuyển từ Miếu Môn, Hòa Lạc, trường đua F1 (Hà Nội), Sông Công (Thái Nguyên) về trung tâm Thủ đô.

- Hầu hết tuyến đường trong vành đai 1 Hà Nội đã bị cấm lưu thông.

- Người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua từ trưa.