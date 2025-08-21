VnExpress Thời sự
Quân nhân, xe pháo hợp luyện tại quảng trường Ba Đình

20h ngày 21/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào, Campuchia hợp luyện tại quảng trường Ba Đình.

- 20h hôm nay, buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra tại quảng trường Ba Đình.
- Dàn pháo lễ sẽ khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình.
- Thành phần hợp luyện gồm: Hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.
- Từ hơn 13h, các khối bắt đầu di chuyển từ Miếu Môn, Hòa Lạc, trường đua F1 (Hà Nội), Sông Công (Thái Nguyên) về trung tâm Thủ đô.
- Hầu hết tuyến đường trong vành đai 1 Hà Nội đã bị cấm lưu thông.
- Người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua từ trưa.

  • 21h00

    Xe quân sự, tổ hợp UAV qua quảng trường Ba Đình

    1ca3c65807a28ffcd6b3-175578597-7582-6946

    Hệ thống xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược chiến dịch thuộc khối xe Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử. Hệ thống gồm xe chỉ huy tham mưu, đến xe Vsat, xe vô tuyến điện... do ngành Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất. Hệ thống được tích hợp trang bị khí tài công nghệ cao do Việt Nam làm chủ.

    71b614b6d44c5c12055d-175578597-4461-6562

    Tổ hợp tên lửa bờ РЕДУТ-М được dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước, phương tiện vận tải trên biển và công trình trên đảo, ven bờ biển.

    853f5a2a9ad0128e4bc1-175578597-7856-8097

    Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, vận chuyển và nạp tên lửa... Sản phẩm được coi là bước tiến mạnh mẽ trong năng lực tác chiến công nghệ cao của Quân đội.

    d0bb537892821adc4393-175578597-6558-7415

    Tổ hợp UAV do Việt Nam làm chủ, nghiên cứu, sản xuất, giữ vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không.

    dea5b5a1755bfd05a44a-175578597-9864-6621

    Ảnh: Ngọc Thành

  • 20h55

    Nhiều loại phương tiện, vũ khí đang tiến vào quảng trường Ba Đình

    Nhiều loại tên lửa, vũ khí được tập kết tại đường Thanh Niên, đang tiến vào quảng trường Ba Đình.

    z6931181717636-51d47528f12e572-9705-6650
    z6931181886231-0aa69a1d17b72d7-9132-2514
    z6931182406400-c86a5a6a3943037-9715-3551
    z6931182114812-08ec434a482c924-8678-8176
    z6931182235598-dde5cad99eb19ef-1340-9041
    z6931182350477-6ca2b740956c40a-1561-6098

    Những người lính trong tư thế sẵn sàng. Ảnh: Phạm Dự

  • 20h55

    Pháo tự hành, tên lửa đi qua lễ đài

    4f25f22b2dd1a58ffcc0-175578544-9725-6690

    Một số loại pháo tự hành, xe bọc thép đi qua khu vực lễ đài.

    b131c1061efc96a2cfed-175578544-4928-9175

    Lựu pháo tự hành bánh xích bọc thép Su-152, cỡ nòng 152 mm của Liên Xô từng được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Su-152 có thể sử dụng đa dạng nhiều loại đạn pháo như đạn vạch đường, đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn chiếu sáng.

    bec924e4fb1e73402a0f-175578544-8148-9571

    Xe chiến đấu bộ binh nhiều chủng loại của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong đó xe chiến đấu bộ binh XCB-01 thuộc lực lượng Tăng thiết giáp được nghiên cứu và phát triển trong ba năm, từng "trình làng" trong Triển lãm quốc phòng quốc tế cuối năm 2024. Sản phẩm do kỹ sư, nhà khoa học thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì thực hiện.

    f6c186ac5956d1088847-175578544-7840-5031

    Tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B). Ảnh: Ngọc Thành

  • 20h55

    Các khối nữ quân nhân trên đường phố

    z6931120401246-89eaca0cd769b59-1637-4403

    Khối nữ quân y. Ảnh: Đình Tùng

    z6931120581542-351195370c306ce-8356-8846

    Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Đình Tùng.

    z6931120569564-ddebf35ad900886-1541-8990

    Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Đình Tùng

    z6931120595508-9759857a0478981-8030-4089

    Ảnh: Đình Tùng

  • 20h50

    Khí tài trên phố

    5b90035a26a0aefef7b1-175578508-5833-7423

    Lựu pháo 152-D20 là loại pháo chiến dịch có uy lực mạnh nhất trong các loại pháo rãnh xoắn, thuộc biên chế trang bị của quân đội Việt Nam. Khí tài này đã tham gia nhiều trận đánh và cùng lực lượng pháo binh lập nhiều thành tích trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ biên giới.

    35eb6e4344b9cce795a8-175578508-5602-8426

    Tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B) là một trong những tên lửa đạn đạo phổ biến nhất của Liên Xô, với khoảng 7.000 quả được chế tạo và xuất hiện trong biên chế quân đội 32 nước.

    fcec9bc8be32366c6f23-175578508-8273-7984

    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad do Liên Xô chế tạo, đưa vào sử dụng từ năm 1963, bao gồm 40 ống phóng cỡ nòng 122 mm gắn trên khung gầm xe tải Ural-375D. Ảnh: Đình Tùng

  • 20h50

    Quân đội Nga, Lào, Campuchia tiến vào quảng trường

    957327296257173778-1755784479-8407-8315-
    4dc6c3bdda4752190b56-175578447-7774-4103

    Ảnh: Ngọc Thành

    c5d17db86442ec1cb553-175578463-5559-7109
    Khối Lào, Campuchia đi qua lễ đài. Video: Lộc Chung
     
     

    Video: Lộc Chung

  • 20h45

    Khối hồng kỳ trên đường phố

    Khối Hồng kỳ đi qua ngã ba Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, hai bên đường là đông đảo người dân reo hò, cổ vũ.

    Khối hồng kỳ
     
     

    Khối hồng kỳ. Video: Võ Hải

  • 20h40

    Khối Hồng Kỳ đi qua đường Tràng Tiền

    Khối Hồng Kỳ đi qua đường Tràng Tiền
     
     

    Video: Anh Phú

  • 20h20

    Khối nữ quân nhạc đi qua lễ đài

    Khối nữ quân nhạc
     
     
  • 20h15

    26 khối diễu binh quân đội bắt đầu qua lễ đài

    Dẫn đầu là Xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ toàn quân.

    Tiếp theo là Khối danh dự ba quân chủng - đại diện hải, lục, không quân- những thành phần nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam.

    Nữ quân nhạc do Đoàn nghi lễ Quân đội đảm nhận.

    Khối Sĩ quan Lục quân - lực lượng nòng cốt chỉ huy tham mưu chiến đấu. Các thế hệ sĩ quan lục quân có mặt trên khắp chiến trường, với tinh thần đã ra quân là đánh thắng.

    Khối Sĩ quan Hải quân do Quân chủng Hải quân đảm nhận. Lực lượng với hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, góp phần vào đường Hồ Chí Minh huyền thoại, ngày nay làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng.

    Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - lực lượng chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong Chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.

    4501759964154844688-1755782798-5414-1268
    9ac1f172af8827d67e99-175578282-9200-3778
    2484571138820185378-1755782820-8912-6365
    4d52aadbec21647f3d30-175578339-9858-4013
    f0c8073b41c1c99f90d0-175578339-4851-3824
    f464509c16669e38c777-175578340-8302-9557
    ff164390056a8d34d47b-175578340-5067-6128
    0f4b99be8044081a5155-175578564-6910-4607
    5ae6bed8a7222f7c7633-175578564-4912-3954
    55bd51624898c0c69989-175578564-9368-6326
    339655d04d2ac5749c3b-175578564-3166-6949
    3703238702042206809-1755785645-5227-6957
    d356364b2fb1a7effea0-175578564-7980-9955

    Ảnh: Ngọc Thành

