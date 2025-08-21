Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình

20h ngày 21/8, hơn 16.300 quân nhân cùng dàn xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, lực lượng Nga, Lào, Campuchia hợp luyện tại quảng trường Ba Đình.

20h, tổng hợp luyện diễn ra tại Ba Đình, nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiến quân ca vang trên quảng trường, cùng lúc 15 khẩu lựu pháo khai hỏa 21 loạt đại bác tại sân vận động Mỹ Đình. Ngọn đuốc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới quảng trường được thắp sáng trên đài - biểu tượng cho ý chí trường tồn của dân tộc.

Khối danh dự Ba quân chủng- đại diện Hải quân, Lục quân, Không quân trên đường duyệt. Ảnh: Ngọc Thành

Các khối nghi trượng với biểu tượng Quốc huy đặt trên nền trống đồng Đông Sơn được rước bởi 54 thanh niên đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam; khối cờ Đảng; đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh lần lượt tiến qua lễ đài.

20h15, xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ Quyết thắng do thượng tướng Nguyễn Ngọc Thái, Thứ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu tiến vào quảng trường mở màn diễu binh lực lượng vũ trang kéo dài gần một tiếng. Những ngôi sao trên quân kỳ đại diện cho Quân đội sinh ra từ nhân dân, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

26 khối diễu binh Quân đội gồm các lực lượng hải, lục, không quân, quân binh chủng tăng thiết giáp, đặc công, pháo binh, hóa học... lần lượt diễu qua lễ đài trước Lăng Bác. Quân đội góp mặt 26 khối đi và 11 khối đứng. Các chiến sĩ đã trải qua nhiều ngày luyện tập và bốn buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn.

Sau gần 30 phút, xe chỉ huy, tổ Công an kỳ của Công an tiến qua lễ đài. Kế đến là các khối đi của nam sĩ quan an ninh, cảnh sát, đặc nhiệm, cảnh sát giao thông, cơ động, học viên các nhà trường.

Trong các khối đi đêm nay còn có đại diện quân đội của Nga, Lào và Campuchia. Những quân nhân nước bạn lần lượt đến Việt Nam trong một tuần qua đã luyện tập và tham gia hợp luyện ngay buổi đầu tiên.

Thiết giáp bộ binh XCB-01 tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành

Sau gần 30 phút các khối diễu binh đi qua lễ đài, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an dần cơ động vào đường duyệt trước Lăng Bác. Quân đội tham gia 6 khối xe pháo của lực lượng Tăng thiết giáp, Pháo binh - Tên lửa, Hải quân, Phòng không Không quân, Hóa học - Công binh, Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử. Nhiều loại khí tài, vũ khí do Việt Nam tự sản xuất, hiện đại hóa lần đầu tham gia tổng hợp luyện tại Ba Đình.

Góp mặt trong đội hình Tăng thiết giáp có xe tăng T54B, T55 - những pháo đài thép kiên cố góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh năm 1975. Dòng xe tăng T90S, T62 với lợi thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.

Đặc biệt trong đội hình thiết giáp có xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam tự nghiên cứu chế tạo. XCB-01 được nghiên cứu và phát triển trong ba năm, từng "trình làng" trong Triển lãm quốc phòng quốc tế cuối năm 2024. Sản phẩm do kỹ sư, nhà khoa học thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì thực hiện.

Khối xe pháo của Quân đội đi qua lễ đài. Ảnh: Ngọc Thành

Nổi bật trong số khí tài quân sự là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển và nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau... Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập xử lý thông tin, chỉ thị, lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa.

Nhiều phương tiện hiện đại đã trải qua huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu toàn quân, cũng là minh chứng cho bước tiến vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, tự lực, hiện đại, lưỡng dụng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Khối xe đặc chủng công an có các đội chuyên hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dẫn đoàn khách quốc tế tới thăm Việt Nam. Tiếp sau là xe đặc chủng bọc thép chống đạn; xe đặc chủng tác chiến dưới nước; xe hỗ trợ tác chiến đa năng; chống bạo loạn, giải tán đám đông...

Tham gia tổng hợp luyện tại Ba Đình còn có các khối quần chúng đại diện mặt trận Tổ quốc; 54 dân tộc Việt Nam; cựu chiến binh; công nhân...

Các nữ quân nhạc "đi trong lòng nhân dân" trên phố Cửa Nam. Ảnh: Võ Hải

Sau khi hành tiến trên đường duyệt qua lễ đài trước Lăng Bác, các khối đi thẳng đường Hùng Vương rẽ theo các hướng qua nhiều tuyến phố Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, trước Nhà hát lớn, Cửa Nam. Hai bên đường, nhân dân đứng kín chỗ vỗ tay, reo hò khi từng khối đi qua.

Đêm tổng hợp luyện đầu tiên kết thúc lúc 22h với lời cảm ơn và khen ngợi của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dành cho các khối, đặc biệt là khối đứng nghiêm trang hơn ba tiếng trên quảng trường. Bộ đội giữ nguyên tư thế, tác phong, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Ông bày tỏ mong muốn trong ngày chính lễ, dù thuận lợi hay khó khăn, toàn quân đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Diễu hành Sau khi diễu hành qua lễ đài ở quảng trường Ba Đình, đoàn nữ chiến sĩ đi về theo đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi. Video: Võ Hải

Theo kế hoạch, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/8. Lễ sơ duyệt vào 20h ngày 27/8 và lễ tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Nhóm phóng viên