Quân nhân, khí tài tiến về Ba Đình sơ duyệt diễu binh

Chiến sĩ Tăng thiết giáp tất bật chuẩn bị cho buổi sơ duyệt. Đây là binh chủng chiến đấu, lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, được hình thành từ năm 1959 với Trung đoàn Xe tăng 202 – trung đoàn xe tăng đầu tiên. Từ đó, lực lượng phát triển thành nhiều trung đoàn, tiểu đoàn và tham gia nhiều chiến dịch, trận đánh trên chiến trường miền Nam. Ảnh: Thanh Tùng