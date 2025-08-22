Hai giờ hợp luyện diễu binh tại Ba Đình

Buổi hợp luyện có hơn 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Lào, đã qua Việt Nam hôm 16/8. Trong số này, có người từng dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Nga, song cũng có nhiều gương mặt lần đầu tham gia. Ảnh: Ngọc Thành